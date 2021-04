Důvod je prostý. Ve Fastavu má podepsanou profesionální smlouvu jen pár talentovaných hráčů, kteří nyní trénují s ligovým mančaftem, zbytek týmu se na restart MFSL chystá individuálně.

Štěstí ve složité době mají třeba brankář Šiška, obránci Kolář se Slovákem, záložník Hrdlička nebo útočník Chwaszcz. „Ostatní, což jsou asi tři čtvrtiny mužstva, pouze plní individuální plány,“ říká trenér zlínské juniorky Jan Jelínek.

Pod kontrolou nyní má i šikovné dorostence. S kluky z dorazového ročníku počítá nejen pro příští soutěžní ročník. V případě potřeby je zapojí už na jaře. „Když byla možnost, tak s námi trénovali,“ přiznává. „V momentě, kdy se situace rozvolní a vrátíme se zpátky na hřiště, normálně budou chodit s námi, protože je musíme chystat na mužský fotbal,“ ví dobře.

Bývalý ligový obránce či záložník žádné informace o restartu výkonnostního fotbalu nemá. Sám čeká, jak se celá situace vyvine. Úterní alespoň částečné rozvolnění daly nejen amatérských fotbalistům alespoň malou naději k návratu na trávníky.

„My hltáme každou tiskovou zprávu, vyjádření vlády k případnému rozvolnění. Až budeme vědět, kdy a za jakých podmínek budeme moct zase trénovat, tak to začneme řešit,“ zůstává Jelínek v klidu.

Fotbalové kluby, které působí v letošním ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy, měly v minulém týdnu společnou schůzku, na níž probíraly všechny možnosti, týkající se osudu rozehrané sezony.

Za hraniční termín začátků tréninkového procesu k tomu, aby se mohlo odehrát alespoň potřebných sedm kol, si stanovily první květnové pondělí.

„Nevím, jak jsou na tom ostatní týmy nebo co říkají jiní trenéři, my se ale pokusíme na případný restart nachystat. Tři týdny na přípravu ale budou stačit možná tak mužstvům, které nyní trénují společně. Ostatní to budou mít těžší,“ míní.

Béčko Zlína je po jedenácti odehraných kolech až patnácté. Pokud se bude soutěž dohrávat, čekají ho boje o záchranu. Ševci si ale stejně jako častokrát v minulosti vypomůžou fotbalisty z ligového týmu.

„Soutěž asi nebude moc regulérní. I když netrénujeme, furt jsme na tom lépe než jiné mančafty. Na druhé straně nemáme takové možnosti jako třeba Slovácko, kde trénují společně,“ upozorňuje.

Jelínek nepatří mezi trenéry, kteří chtějí sezonu dohrát za každou cenu. Naopak, radši by po dlouhé pauze pořádně potrénoval a v klidu se nachystal na další ročník. „Vždyť kluci nehráli víc než půl roku fotbal. Mohou dojít zraněný, karanténa. Problémů může být víc,“ obává se.

