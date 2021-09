Druhý den dopoledne od 10.30 hodin tak bez většího překvapení naskočil do úspěšného zápasu „B-týmu“ v MSFL proti Znojmu. Na výhře 4:0 se podílel brankou. „Utkání se rozhodlo už v prvním poločase, kdy jsme dali na 3:0. Ve druhé půli jsme hru kontrolovali, nechtěli jsme udělat chybu a pustit soupeře k něčemu nebezpečnému. V závěru jsme navíc přidali čtvrtou branku,“ pochvaloval si před třemi a půl týdny 19letý útočník.

Někdejší dorostenec Slovácka jihomoravskému soupeři zasadil direkt pět minut před koncem úvodního poločasu. Tehdy zvyšoval na 3:0. „Nabíhal jsem si z půlky hřiště, pohlídal si ofsajd. V nájezdu jsem zkontroloval postavení gólmana a přeloboval ho,“ přiblížil pravděpodobně definitivní zlom hostů.

Zatímco hned pět spoluhráčů z Fastavu bylo v průběhu druhého poločasu vystřídáno, Bobčík na hřišti vydržel až do konce utkání. A to i přesto, že o den dříve cestoval s prvním mužstvem do Liberce. „Po zápase nás trenér gólmanů Ota Novák bral do Zlína. Na stadion na Letnou jsme se vrátili kolem desáté, pak jeli domů,“ popsal Bobčík.

Emoce z výhry pod Ještědem ho nepřemohly, zvládl rychle usnout. „Večer jsem se ještě chvíli díval na Real Madrid. Jsem zvyklý spát kolem sedmi osmi hodin, takže jsem ráno vstal bez problémů. Byl jsem nachystaný.“

Do nejvyšší fotbalové soutěže mladý talent ještě nenakoukl. S prvním mužstvem však pravidelně trénuje. „Chodím s nimi celý týden. S „B-mužstvem“ většinou absolvuji až na předzápasový trénink, záleží pouze na tom, zda se hraje v sobotu, nebo neděli,“ vysvětluje Bobčík, který v pěti letošních zápasech MSFL vstřelil dvě branky.

Postupně by se však rád objevil také v „A“. „Čekám na šanci, budu dál makat. Na tréninku do toho dávám maximum, stejně jako v zápasech za „B“. Snad mi trenér dá šanci. Věřím v to.“

Koučem prvního mužstva Fastavu je mu velmi dobře známý Jan Jelínek. „Když jsem byl mladší, tak jsem chodil hrát za „B“, které tehdy trénoval. Práce s ním mi vyhovuje. Je výhodou, že je hodně impulsivní, snaží se nás dost motivovat a nám mladším pomáhat,“ věří v brzkou šanci v nejvyšší soutěži Libor Bobčík.