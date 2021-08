„Proti týmu, jakým je Hlučín, si takové chyby nemůžeme dovolit. Do 14. minuty jsme soupeři darovali vedení 2:0. Ovlivnilo to obraz naší hry, začali jsme zmatkovat, kazit jednoduché přihrávky. Zedňa (Martin Zedníček – pozn. red.) úplně vypadl ze hry, měl strach hrát," okomentoval porážku hlavní trenér Viktorie Roman Matějka.

Lodivod otrokovické lavičky přesto cítil, že jeho mužstvo stále může nevydařený úvod zlomit. „V první půlce jsme mohli snížit, ba i vyrovnat. Mlýnek měl obrovskou šanci, stejně jako Markovič na brankové čáře," přiblížil šance svých svěřenců.

„Klukům nemůžu upřít snahu. Soupeři jsme však mockrát nahráli, věnovali jsme mu velké množství jednoduchých přihrávek. Zápas nám v daném ohledu nesedl. Na druhou stranu to z naší strany herně nebylo špatné."

Do dopoledního utkání v barvách Otrokovic nastoupil také bývalý útočník Slovácka, Karviné nebo Mladé Boleslavi Václav Ondřejka. „Patří do našeho širšího kádru. V závěru jsme šli do rozestavení 3-5-2, chtěli jsme to zkogirovat a dát alespoň ještě gól," nastínil Matějka, kterému chyběl Michal Minář, Matěj Fiala a Jiří Oulehla.

Soutěžní premiéru v dresu Viktorie si připsal 24letý brankář Roman Konečný, který dorazil z divizních Kozlovic. „Přišel k nám na jaře. Po vyhodnocení letní přípravy jsme mu v prvním zápase dali šanci," uzavřel Roman Matějka.

MSFL, 1. kolo

FC Viktoria Otrokovice –⁠ FC Hlučín 0:3 (0:2)

Branky: 7. Zajíček, 14. Lokša, 71. Zajíček

FC Viktoria Otrokovice: Konečný – Malý, Markovič, Zapalač (72. Bahounek), Jasenský (C), Kiška (64. Vychodil), Zedníček (46. Schlehr), Mlýnek, Pančochář (77. Vašulka), Š. Přikryl (77. Ondřejka), F. Přikryl.

FC Hlučín: Lapeš – Zajíček, Wala, Hasala, Lehnert, Neumann (84. Kundrátek), Lokša (C), Plesník, Praus (71. Opatřil), Mládek (84. Wolf), Moučka (61. Hykel (84. Buchvaldek).

ŽK: 26. Malý (OTR), 59. Přikryl (OTR), 62. Mlýnek (OTR), 69. Vychodil (OTR) – 16. Moučka (HLU), 62. Plesník (HLU)

Rozhodčí: S. Vejtasa – J. Koláček, T. Ehrenberger

Diváci: 129