„Měl bych být prodlouženou rukou hlavního trenéra na hrací ploše a mladým klukům bych měl více přiblížit, o čem mužský fotbal vlastně je. Dalo by se říct, že jim budu k ruce jako takový mentor, abych jim usnadnil přechod z mládežnických kategorií,“ říká v rozhovoru pro klubový web ligový šampion s Plzní.

Sokolovský rodák se do Baťova města vrátil z Prostějova.

V druholigovém klubu mu vypršela smlouva, a jelikož mu Hanáci novou nenabídli, rozhodoval se, co dál.

Nakonec se dohodl ve Zlíně. Nabídka mu dávala smysl, proto jiné varianty rychle pustil z hlavy a vrátil se do známého prostředí.

„Jsem rád, že mohu zůstat u fotbalu jako hráč a zároveň získávat zkušenosti i jako trenér. S rodinou bydlíme na Kudlově, máme dvě malé děti, na Vršavu to máme kousek, takže dohoda byla poměrně rychlá,“ uvedl Jiráček.

S béčkem Zlína už absolvoval pár tréninků, mezi mladé ševce zapadl bez problémů, byť vyčnívá nejen věkem.

„Některé kluky jsem už znal z minulosti, ale řada z nich je nová. Nicméně celkově se mi první tréninky opravdu zamlouvaly. Kluci mě nabíjejí pozitivní energií, a přestože jsem jasně nejstarší, úplně jako starý se díky nim necítím,“tvrdí s úsměvem.

Přechodu z profesionálního fotbalu mezi poloamatéry se nebojí.

Přitom třetí ligu skoro vůbec nezná. Při angažmá v Plzni si sice vyzkoušel ČFL a při minulém působení ve Zlíně zase jednou vypomohl béčku, ale jinak je MSFL pro něj v podstatě nová soutěž. „Budu se s ní postupně sžívat,“ říká.

Stejně jako ve druhé lize očekává spíše běhavější a bojovnější fotbal.

„Ale řada mladých kluků tomu dodá rychlost a šmrnc,“ předpokládá.

Že by v nižší soutěži nestíhal, se nebojí. „Kdo mě zná, ví, že jsem soutěživý a ani na tréninku se nenechám jenom tak předběhnout. Zatím to ještě zvládám, klukům stačím a věřím, že to tak ještě nějaký čas vydrží,“ uvedl.

O návratu do FORTUNA:LIGY nyní nepřemýšlí, byť by v případě nouze jistě dokázal naskočit a vypomoct Zlínu v nejvyšší soutěži.

„Myslím, že trenér Honza Jelínek i sportovní manažer Zdeněk Grygera by si uměli nějak poradit. Kdyby však cítili, že mohu být v nějaké fázi sezony užitečný, udělám maximum, abych týmu prospěl,“ slíbil.

„Teď je ale předčasné se o čemkoliv takovém bavit. Jisté nemám ani místo v juniorce,“ dodává s úsměvem Jiráček.