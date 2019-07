Rezerva Zbrojovky zaznamenala všechny branky v prvním poločase. „Začátek byla z naší strany velká bída. Naopak Brno neskutečně využilo všech našich chyb,“ prohlásil kouč zlínské juniorky Jan Jelínek.

I když se domácí za hrozivého stavu zvedli, na přesné zásahy Rogožana, Matuly, Vintra a Sedláka nedokázali odpovědět. „Od té třicáté minuty jsme se dostali do hry i my. Byly tam nějaké věci z tréninku, vypracovali jsme si také nějaké příležitosti. Za to jsem rád. Jinak ale první půle jednoznačně vyzněla pro Brno,“ uznal Jelínek.

Ševci si po přestávce vyzkoušeli jiné rozestavení, na změnu skóre to však žádný vliv nemělo. „Prvních patnáct minut druhého poločasu jsme se zase hledali. Byli jsme moc zalezlí, nefungovaly nám posuny,“ káral svěřence Jelínek.

S přibývajícími minutami se zlínští mladíci zase zvedli, žádnou z nadějných šancí ale nezužitkovali. „Je pravda, že Brno vystřídalo celou jedenáctku. Naši kluci už byli unavenější, ale pokud nedáme ani vyložené příležitosti, tak je to špatné,“ ví bývalý ligový fotbalista.

I když ho čtyřgólový příděl štval, za drsnou lekci byl nakonec rád. „Zápas nám ukázal spoustu věcí, na kterých musíme pracovat. Sice se v naší hře objevují některé jiné prvky, které trénujeme, furt je to málo,“ cítí Jelínek.

Zlínské béčko musí do startu třetí ligy přidat na chuti běhat bez míče a na důrazu, což je pro hru Fastavu základ. „Hlavně musíme nastavit hlavy na rychlé přepínání a agresivnější způsob hry po ztrátě míče nebo bez balonu,“ dodal Jelínek.

Přípravný fotbal

FC Fastav Zlín B – FC Zbrojovka Brno B 0:4 (0:4), hráno na Vršavě

Branky: Rogožan, Matula, Vintr, Sedlák

Zlín B: J. Šiška – Pafka, Bačo, Maršálek, Gerža – Červenka, Tkadlec, Uhřík, P. Šiška – Mlýnek, Váňa.