„Bylo to super. Jsem rád, že jsme náročné utkání zvládli. První zápas, tři body, co víc si přát,“ radovala letní osmá posila účastníka MSFL.

Bývalý obránce Všechovic či Valašského Meziříčí absolvoval v novém týmu jediný trénink, na levé straně obrany si přesto počínal velmi dobře a dokonce zařídil penaltu.

„Někteří kluci jsou zranění. Nevíme, jestli do sezony vůbec nastoupí. Honza Kuběna šel do zápasu místo Patrika Chovana, jenž hrál výborně, ale zranil se. Má natažené vazy v koleně. Honza jej ale zastoupil velmi dobře. I když to byl takový risk, hodili jsme ho do vody. Jsme rádi, že to vyšlo,“ chválil nováčka trenér SK Kvítkovice Petr Zapalač.

Kuběna nad nabídkou třetiligového klubu neváhal. „Je to pro mě vyšší soutěž, navíc to mám z domu jenom hodinu cesty,“ pochvaluje si rodák z Rožnova pod Radhoštěm.

V novém mančaftu se potkal třeba s Patrikem Geržou, proti bývalému hráči Vsetína nastupoval v divizi E. S Matyášem Blahutou a Denisem Dziubou se zase potkal v Baníku Ostrava, kde působil v dorostu a rezervním týmu. „Byly to krásné roky. V ročníku jsem byl třeba s Filipem Kaločem, později za nás chodili hrát i kluci z áčka. Rád na to vzpomínám,“ líčí.

Z Ostravy si odskočil do Všechovic, poslední dva roky prožil ve Valašském Meziříčí.

„Byl jsem tam spokojený. Proti Valmezu nemohu říct ani jedno špatné slovo, ale chtěl jsem to zkusit výš,“ vysvětluje svůj odchod.

Nyní je ve třetí lize, pomáhá Kvítkovicím. V premiéře si vedl dobře, byť tempo bylo jiné než v divizi. „Byl to docela skok. Fotbal byl daleko rychlejší, musel jsem balon dávat dříve od nohy. Snad to bude příště ještě lepší,“ přeje si.

Otrokovický celek rozhodl páteční duel nad krajským rivalem dvěma góly v první půli. „Branky nám pomohly. Ve druhém poločase už jsme to měli pod kontrolou,“ míní.

Úplně v klidu ale domácí nebyli. Soupeř po standardní situaci zápas alespoň na chvíli zdramatizoval. „Škoda toho gólu. Naštěstí jsme dali na 3:1 a měli klid,“ uvedl.

Kuběna se po změně stran přimotal ke dvěma důležitým momentům. Nejprve jej v šestnáctce udeřil do obličeje hostující brankář Nemrava, po boxerském zákroku ex-ligového gólmana sudí Marek správně odpískal pokutový kop.

Vzápětí se dvaadvacetiletý bek ocitl sám před bývalým gólmanem Slovácka či Prostějova, v jasné šanci ale selhal. „Chytil mi to dobře,“ ocenil skvělý nemravův zákrok Kuběna, jehož kvítkovické premiéře scházel už jenom gól. Tak snad příště.