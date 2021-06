A i když byl v klubu spokojený, zahraniční angažmá kvůli rodině utnul a vrátil se domů. Štěstí nyní hledá v Otrokovicích, za které nastoupil i v pátečním přípravném zápase v Hodoníně.

„Byla to fajn zkušenost, ale nyní chci být doma s rodinou. Nejpozději za tři týdny se mi narodí první dítě, dcerka, takže kvůli ní jsem se chtěl vrátit do Česka,“ vysvětluje zkušený čtyřiatřicetiletý fotbalista.

Než odcestoval na jih Evropy, působil ostravský rodák na severu Moravy.

Za Opavu odehrál 114 mistrovských utkání, ve kterých vstřelil osm branek, 54 startů si z toho připsal ve FORTUNA:LIZE. Po konci smlouvy šel do Frýdku-Místku, od nové sezony může na Stovky jezdit jako soupeř.

I když trenér Matějka příchod Zapalače ještě oficiálně nepotvrdil, podle samotného hráče je na podmínkách s Viktorkou domluvený. „S Otrokovicemi trénuji již tři týdny. Pokud se nestane něco závažného, měl bych tady zůstat,“ říká Zapalač.

I když měl nabídky z Rakouska i Chorvatska, kde hrál druhou ligu, před zahraničím definitivně upřednostnil návrat do Česka. „Chci být doma s rodinou,“ zdůrazňuje.

Díky jednomu známému, který mu klub doporučil, připravuje se s Otrokovicemi, kam pravidelně dojíždí se spoluhráčem Koňaříkem až z Ostravy. „Líbí se mi tady. Tréninky jsou dobré, kluci jsou taky v pohodě. Myslím, že tým má potenciá.l Ve třetí lize budeme hrát slušnou roli,“ předpokládá.

Odchovanec Baníku se ale ještě úplně nevzdal myšlenky na návrat do profesionálního fotbalu. Do první nebo druhé ligy se ale za každou cenu nehrne. „Samozřejmě kdyby přišla extra nabídka, tak bych asi neváhal, ale zůstávám v klidu,“ uvedl.

Proti diviznímu Hodonínu odehrál skoro celé utkání. Nastoupil na kraji zálohy, ve druhé půli se dostal i víc dopředu. Po přestávce se dostal k nebezpečné střele, z nadějné pozice ale mířil těsně vedle.

„Na úvod musím říct, že mě celkem překvapilo, na jak kvalitním hřišti jsme hráli. V Hodoníně je opravdu pěkný trávník, takže fotbal na něm potom vypadá lépe,“ pochvaloval si.

Výkon ani výsledek ale hostům velkou radost neudělal. Třetiligová Viktoria odvrátila porážku až v závěru, přitom ještě v 84. minutě tekla 1:3.

„Trenér asi nebude moc rád, protože jsme ve třech zápasech dostali celkem dost gólů. Na druhé straně je také dáváme. Ale musíme se vyvarovat chyb, protože nemůžeme každý zápas inkasovat tři branky. Jsme ale v přípravě, něco cvičíme, do ligy to zlepšíme,“ věří Zapalač.

I když se na trávníku po dlouhé pauze stále necítí úplně komfortně a nohy s přibývajícím věkem cítí čím dál více, pobyt mezi spoluhráči si náramně užívá. „Samozřejmě všichni jsme se těšili, že si konečně zahrajeme,“ říká. „Ze začátku je to náročnější, chybí nám návyky, fyzička. Do startu nové sezony ale máme kolem dvou měsíců, takže to doženeme. Tým na to kvalitní je,“ dodává.