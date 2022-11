Na Slovácku „B“ ztratili bod v nastavení druhého poločasu, po jasné výhře nad rezervou Zlína padli na půdě druhého Hlučína. Následně doma jen remizovali s Vrchovinou, v pátek na půdě nováčka z Hranic prohráli 0:3. „Ukázalo se, že někteří hráči jsou dost vyšťaveni. Zároveň to vypadá, že neumí unést kritické chvíle po tlakem. Pak dělají chyby. S vedením klubu jsme se dohodli na zkvalitnění mančaftu, přijít by mělo pět až šest hráčů,“ plánuje mladý kouč už nyní výrazné posílení kádru na jarní část MSFL.

Vypadá to na přestavbu kádru. Na sestupové příčky přitom máte náskok 11 bodů, na postupovou pozici ztrácíte 17 bodů…

Nastavili jsme si určitou cestu. Chceme hrát v horních patrech tabulky, být okolo pátého místa. Rádi bychom posouvali a prodávali mladé kluky do vyšších soutěží. K tomu je ale potřeba předvádět kvalitní fotbal a mít výsledky. Když budeme okolo desátého místa, kluci žádaní nebudou. V posledním měsíci jsme od toho trochu ustoupili.

Na podzim jste se pohybovali v TOP 5, TOP 6. Přišlo uspokojeni?

Myslím si, že ano, na tréninku ani v zápasech už nebyla taková soustředěnost. Plus se k tomu při našem užším kádru připojila únava. Vyhlíželi jsme tak konec podzimu. Na kluky jsme apelovali, ať ještě vydrží.

Jak by se měly projevit změny v kádru?

Konkrétní jména bych nerad uváděl. Každopádně děláme chyby v obraně, hlavně naši stopeři. Ke konci podzimu se k nim přidali i brankáři. Tyto posty potřebujeme zdvojit.

Co brankářská otázka? Duo Semanko, Konečný mělo v průběhu sezony zdravotní problémy…

Společně se stopery jsou naší prioritou, s vedením jsme se shodli, že nás na těchto místech tlačí bota. Dostali jsme hodně gólů. (Kvítkovice mají pátou nejhorší obranu soutěže, inkasovaly 34 branek – pozn. red.) Někteří hráči navíc nemají tolik času na tréninky. Kdo se jich nebude účastnit, nemůže hrát.

Jak to tedy vypadá s novými posilami? Už víte, kde budete brát?

Od úterý máme třítýdenní blok, včetně tří venkovních přátelských utkání. (25. 11. v Považské Bystrici, 29. 11. na Baníku Ostrava B, 2. 12 v Olomouci) Uvidíme v nich hráče na zkoušku, zda s nimi v lednu budeme moci počítat, nebo ne. Jsou to mladí kluci okolo sedmnácti osmnácti let, kteří hráli divizi a nižší soutěže. Dostali jsme na ně tip.

A další posílení?

Vrací se nám Ukrajinci, kteří u nás mají smlouvu, a kteří na podzim hráli divizi ve Vsetíně. Na leden navíc máme domluvené tři hráče, v jednom případě jde o útočníka z druhé nejvyšší polské soutěže. Měl by se nám vrátit i Dekleva.

Jak je na tom aktuálně?

S Dekym jsem mluvil před zápasem s Hranicemi. Chodí na zátěžové testy do nemocnice, po zdravotní i fyzické stránce to zatím vypadá skvěle. Nemá žádné potíže. Jsme domluveni na přípravu. Přál bych si, aby se k nám připojil, je to pro nás důležitý článek obranné fáze.

Na přelomu listopadu a prosince máte v plánu tři přípravné zápasy. Jde pouze o pozorování potenciálních posil?

Kromě toho chceme udržet i naše stávající kluky v tempu. Necelé tři týdny ještě budou trénovat, budou to mít proložené zmíněnými zápasy. Končit chceme okolo devátého prosince. Delší volno by nebylo ideální.

Na závěr zakončeme pozitivně. Kdo vám v sezoně udělal radost?

Pořádně jsme nevěděli, co máme čekat od mladých hráčů. I vzhledem k našemu náročnému způsobu hry. Pomaličku jsme jim to vysvětlovali, zvedli se nahoru. Velmi nás překvapili. Ať už jde o Waclawika, Guzika, Dziubu nebo i zkušenějšího Rapavého. Jestli takto vydrží trénovat a hrát, můžeme je vidět ve II. lize.