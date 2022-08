S úvodní polovinou zápasu byl spokojený, „pouze“ mu chyběly góly. „Klukům za první poločas nemůžu nic vytknout – předváděli kvalitní fotbal, hráli, co jsme chtěli, byli v pohybu. Měli víc míče na kopačkách, byly tam sprintové náběhy,“ chválil mladý trenér.

Jenže fotbal se hraje na branky. A ty hostům nepadaly. „Vytvořili jsme si čtyři gólovky, nemohli jsme to tam dotlačit. Domácí měli jednu příležitost, Krč to výborně trefil,“ ocenil úspěšný pokus 31letého borce, který v uplynulé sezoně třetí nejvyšší soutěže vstřelil 17 branek.

Svěřenci Zapalače přesto v prvním poločase mohli srovnat, měli na to parádní příležitost. „Ke konci půle jsme měli snad tisíciprocentní gólovku. Náš útočník už před sebou měl prázdnou branku, v posledním okamžiku ovšem bohužel podklouzl,“ posteskl si někdejší hráč Opavy či Žižkova.

Hosté se ve druhé části zápasu hnali za vyrovnáním, touha po zisku bodů jim však svazovala nohy. „Hráli jsme nervózněji, kluci za každou cenu chtěli zápas otočit. Paradoxně však vznikaly chyby, domácím se otvírala vrátka. Nechali nás hrát a chodili do brejků, o čemž byl i druhý gól – vypíchli nám míč, po krásné střele do šibenice navýšili vedení. Sice jsme snížili po standardní situací, chvíli poté ovšem ze stejné situace znovu šli do dvoubrankového vedení. Výsledek je pro hráče krutý. Měli na víc.“

Nedělní špatná efektivita nabízí otázku, zda by Kvítkovice ještě nepotřebovaly posílit na postu hrotového útočník. „Přišel k nám Dan Rapavý, s týmem se však zatím sžívá, aklimatizuje se. Možná mu ještě chvíli bude trvat, než si zvykne. Na trhu je však celkově problém s útočníky, není jednoduché někoho získat. Pokud bude možnost, půjdeme do toho,“ uzavírá Petr Zapalač.

Kvítkovice v prvním letošním domácím zápase MSFL přivítají Uherský Brod. V pátek se začíná v 18.00 hodin.

MSFL, 1. kolo

SK Uničov –⁠ SK Kvítkovice, spolek 4:1 (1:0)

Branky: 33. Krč, 54. Svoboda, 72. Koutný, 87. Hausknecht –⁠ 70. Kiška