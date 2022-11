Byli favoritem. Potvrdili to už v šesté minutě, druhou trefu v domácím dresu se prezentoval Chovan. O čtyři minuty později ale bylo srovnáno, z pokutového kopu. „Kluci byli na koni. Soupeř ale po chybě v naší rozehrávce vyrovnal. Zase jsme se dostali úplně dolů. Chvíli trvalo, než jsme se dostali do tempa,“ mrzelo mladého kouče.

Kvítkovice měly náznaky, do pokutového území soupeře posílaly nebezpečné míče. K brance to ale nevedlo, často chyběl důležitý poslední krok. „Dobře nám zahráli krajní záložníci, kteří do vápna dávali kvalitní centry, skvěle to zavírali. Jen škoda, že jsme nedokázali vstřelit gól. Kdybychom první půli vyhráli, tak věřím, že ve druhé to už dotáhneme do vítězného konce,“ domnívá se někdejší hráč Žižkova či Opavy.

Když už to vypadalo na remízový poločas, tak se stav přeci jen změnil. Krajní univerzál domácích Patrik Gerža šel před vlastním vápnem dvakrát do skluzu, podruhé zasáhl hráče soupeře. Byla z toho žlutá karta a následně krásně provedený přímák Vrchoviny. „Takové fauly před vápnem být nemůžou,“ zlobí se Zapalač. „První skluz udělal dobře, trefil míč. Podruhé už měl balon nechat a nechodit znovu do skluzu!“

Gerža do Kvítkovic přišel v létě ze Vsetína, v patnácti dosavadních duelech vstřelil tři branky. Proti týmu se spodní části MSFL se musel vypořádat se změnou pozice. Představil se jako pravý obránce. „Herně nepropadl, škoda té chyby. Červenou mu vyčítat nemůžu,“ poukázal lodivod domácí lavičky na druhou žlutou přísnou kartu.

To už byla 71. minuta. A stav 2:2, do kterého se Kvítkovice dostaly po úspěšném pokutovém kopu kapitána Pernatskyie. Pro ukrajinského stopera to už byla pátá trefa v sezoně. „Věděli jsme, že soupeř to zavře, bude to nakopávat. Pak jsme jen dobývali,“ popsal Zapalač dění ve druhém poločase.

Utkání i díky důležitým momentům přinášelo emotivní okamžiky. „Hráči perfektně trénují, plní mé pokyny, chceme v tabulce výše. Sami to cítili, chtěli za každou cenu útočit. Vážím si toho, že dřou na krev,“ dodal Petr Zapalač.

Kvítkovice jsou před posledním zápasem podzimu na sedmém místě třetí nejvyšší soutěže. V pátek se představí na půdě nováčka z Hranic

MSFL, 15. kolo

SK Kvítkovice – SFK Vrchovina 2:2 (1:2)

Branky: 6. Chovan, 62. Pernatskyi (pen.) – 10. Batelka (pen.), 45+1. Šteffl