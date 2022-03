Vše odstartovala na první pohled typická situace. Po nenápadném centru zprava se míč nečekaně dostal až k hostujícímu Šípovi, který pátou brankou sezony otevřel skóre. „Frajer Sigmy centruje zpoza šestnáctky, pak vám to proletí přes pět hráčů a na zadní tyči to bek nezavře,“ ohlédl se Žižka za klíčovým okamžikem zápasu. „Soupeře takových kvalit prostě nemůžete nechat jít do vedení. Pak už se projevila jeho kvalita, vyhrál zaslouženě,“ vyzdvihl mladý kouč výkon Hanáků.