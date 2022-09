Oslabení hostů trvalo 46 minut, po druhé žluté kartě do sprch předčasně zamířil Literák. Ještě předtím z nařízeného pokutového kopu potřetí v sezoně zaúřadoval kapitán Pernatskyi, na kterého v 81. minutě navázal Rapavý.

Hotovo? Mohlo se zdát. Avšak mylně.

Ševci okradli Spartu! Z Prahy vezou cenný bod, výhře byli nakonec blíž

Frýdlantští zabrali, za pouhé tři minuty hry bylo srovnáno! „Jsem hrubě nespokojený s výkony některých hráčů, hlavně těch zkušených. Ti by to za této situace měli brát na sebe a zařídit, aby se utkání v klidu dohrávalo. Na místo toho vytváří obrovské chyby. Je to neomluvitelné!" ulevil si lodivod kvítkovické lavičky.

Podobné chyby přitom nejsou ničím ojedinělým, naopak se opakují. „Čím to může být? Pravděpodobně horší koncentrací. Když navíc uděláte chybu, začíná už pracovat psychika. U mladých hráčů bych to ještě dokázal pochopit, vše mají před sebou. Tyto zkušené kluky jsme si však před sezonou vybrali, vzadu to musí držet. Bohužel to tomu zatím neodpovídá," mrzí Zapalače.

Po dvou výhrách přišla těsná porážka. Mladí ševci v MSFL podlehli Baníku

Kádr Kvítkovic nepatří k těm nejširším, proti Frýdlantu byl mezi náhradníky dokonce připravený samotný Petr Zapalač. I proto se žádná velká rotace v dalších zápasech očekávat nedá. „I když někteří nemají nejlepší formu, tak je příště znovu musíme nasadit. V obranných řadách navíc v podstatě na jeden post máme jednoho hráče,“ uvědomuje si nelehkou situaci.

Aby současných patálií nebylo málo, minimálně v pátečním zápase proti Hodonínu (16.30 hodin) si nezahraje vykartovaný Dziuba. „Upřímně to bude hodně složité. Musíme si sednout s realizačním týmem a nějak to poskládat.“

Proti Frýdlantu chyběl stoper Michal Suchý, jehož páteční domácí start zůstává nejistý. Z utkání navíc předčasně musel odstoupit brankář Roman Konečný. „Něco mu křuplo v kotníku, pak mu to nateklo. Vůbec nemohl vykopávat, pohybovat se. Juraj Semanko stoprocentně připravený ještě nebyl, už to s ním ale vypadá vcelku v pohodě. Jinou variantu jsme neměli,“ uzavírá zadumaný hlavní kouč Kvítkovic Petr Zapalač.

Bude se v pátek radovat?

MSFL, 5. kolo

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí –⁠ SK Kvítkovice, spolek 3:3 (1:1)

Branky: 30. Stýskala, 82. Velička, 83. Hladík – 20. Dziuba, 74. Pernatskyi, 81. Rapavý

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí: Prepsl (C) – Švrček, Kulhánek (79. Střižík), Literák, Stýskala (82. Šafner), Škorik, Kučera, Varadi (82. Fromelius), Staněk, Velička, Svatonský (64. Hladík)

SK Kvítkovice: Konečný (58. Semanko) – Vychodil, Pernatský (C), Bala, Blahuta, Dziuba, Gerža (64. Guzik), Waclawik, Chovan, Kuběna (46. Rapavý), Kiška (87. Šidlík)