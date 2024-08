Domeček z karet se druhému mužstvu minulé sezony MSFL začal rozpadat brzy. Už po deseti minutách prohrával 0:1. Vítězný gól Brna přitom Rojka tolik svým svěřencům nezazlíval.

„Byla to smolná branka, tečovaná střela letěla do šibenice. Možná jsme to však předtím měli lépe vyhodnotit,“ uvažoval kouč hostů.

Favorit si ve zbytku poločasu vypracoval několik solidních šancí, ani jednu nedokázal využít. Na to nakonec doplatil.

„Měli jsme více ze hry. Rolinc nevyužil dvě šance, Perňa (Pernatskyi) jednu. Určitě jsme si vypracovali více příležitostí,“ odhalil Rojka.

Zlínsko nedotáhlo zajímavou možnost ani na začátku druhé půle. Následně pořádně pykalo.

„Před brankou na 2:0 přišla fatální chyba – Filda Jura špatně odhadl situaci, šli dva na brankáře. Definitivně nás srazila třetí branka, znovu jsme chybovali ve středu hřiště. Tyto dva góly jsou neakceptovatelné. Bylo to jako v mladších žácích,“ ulevil si šéf lavičky Zlínska.

Brno přidalo závěrečnou branku v nastavení druhého dějství. Po pěkné akci dalo na konečných 4:0.

„Snažili jsme se vstřelit alespoň gól, nastřelili jsme i tyčku. V 90. minutě to pak domácí uklidili po brejku, opravdu vydřené akci,“ smekl.

Celkový dojem ze zápasu měl však jasný – tyto body byly jednoduše ztracené.

„Domácí si do poslední branky nic sami nevypracovali. Z naší strany to ani nebyl zápas blbec, vůbec nevím, jak to nazvat. Někdy se nám to stává, občas takto vybouchneme. Zradila nás koncovka, mohli jsme dát i čtyři góly. Asi jsme ale někoho nahoře urazili. Brno k tomu hrálo dobře organizovaně.“

Dvěma trefami se o výhru rezervy Zbrojovky postaral Daniel Švancara. Syn bývalého ligového fotbalisty skóroval už v úvodním zápase letošní sezony MSFL. Dvakrát také naskočil za A-tým.

„První gól vstřelil trochu šťastně po tečované střele. Druhý dával do prázdné. Je to teprve mladý 17letý kluk, včera (sobota) naskočil na i na 20 minut v Táborsku. Má to těžší, vzhledem ke známému otci musí být ještě lepší,“ soudí David Rojka, jenž oproti čtyři roky staršímu Petrovi nikdy nenaskočil.

Zraky ambiciózního trenéra už nyní směřují na další zápas. Zlínsko v pátek hostí Blansko, které dosud porazilo Znojmo a Uherský Brod.

„Z porážky se musíme otřepat a zvítězit! Blansko bude v pohodě, neztratilo ani bod,“ tuší Rojka, že hosté půjdou do utkání v psychické pohodě.

Na začátku sezony čítá ztráty. Simon Studený v zápase se Zlínem B utrpěl výron kotníku, chybět by měl ještě minimálně dva týdny. V Brně se navíc při obdržené červené kartě zranil 19letý Ukrajinec Yehor Andriyak, který po utkání nemohl pohnout s rukou. Podle prvních informací to vypadalo na problémy s ramenem.