Za Fastav hrál i stoper Vraštil nebo středopolař Tkáč. Autor jediné branky Zlína v sobotním ligovém zápase s Bohemians Praha ale již o poločase střídal. O zranění ale nešlo. „Bylo to po dohodě s trenérem Jelínkem,“ vysvětluje.

„Šance nebyly ani na jedné straně,“ tvrdí domácí trenér. „Oba týmy podaly poctivý a soustředěný výkon, byla to takticky svázaná bitva, ale fotbal na úrovni,“ mí Marcaník.

Toho více než přerušená domácí vítězná série štvala laciná inkasovaná branka chvíli před koncem. „Byla to jednoduchá akce, které šlo zabránit,“ míní Marcaník. „Soupeř po autovém vhazování vyjel, otočil hru a po brejkové akci a naší chybě udeřil, což je velká škoda, protože to byl jednoduchý a hloupý gól,“ přidal zklamaně.

„Byl to oboustranně dobrý a remízový zápas. Kvalitou předčil i ten poslední domácí s Hlučínem. Fakt mělo utkání nadstandardní třetiligovou úroveň. My jsme na rozdíl od soupeře nevyužili žádnou šanci, i proto jsme poprvé doma prohráli,“ uvedl trenér zlínské juniorky Luděk Marcaník.

Fotbalisté Zlína B poprvé v letošní sezony doma zaváhali. Mladí ševci v neděli dopoledne neuspěli proti rezervě Baníku Ostrava, kterému ve vyrovnaném střetnutí podlehli 0:1. Hosté díky trefě Jaroň v 86. minutě brali nejen tři body, ale také se vyhoupli před Kroměříž do čela MSFL.

