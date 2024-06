„Malinko se nám to mohlo sejít lépe, věřím, že bychom byli více konkurenceschopní. Galus pykal za červenou, zraněný je Vychodil. Pecuch dostal balonem do obličeje, má něco se zuby. Střídat jsem musel i Mirvalda, který odjel na mistrovství Evropy ve futsalu,“ líčil Rojka.

Letošní konkurenti šli do zápasu za jasné situace – Baník si zajistil postup už v minulém kole, borci z Otrokovic ještě bojují o bednu. K té mají velmi blízko, po neúplném probíhajícím kole MSFL jim stačí zisk bodu.

Hodinu před výkopem se nad Otrokovicemi a okolím strhla velká průtrž, mokrý terén nakonec utkání pomohl.

Baník se od začátku zápasu spoléhal na Chvěju, který měl několik náznaků šancí. Ve 37. minutě už poslal svůj mančaft do vedení. „První gól mě mrzí, chystali jsme se na to,“ posteskl si hlavní kouč Zlínska.

„Hosté odcentrovali, míč pak letěl hodně dlouho, stopeři si špatně nabrali Chvěju, z penalty hlavičkoval. Kali (Marek Kalina) to měl na ruce, bohužel mu to sklouzlo do branky. Byl to smolný gól,“ mrzelo Rojku.

Domácí se ve druhém dějství snažili o vyrovnání. Aktivní byl po svém příchodu na hřiště Vintr, jenž měl i zajímavou možnost ke skórování. „Z poloviny půlky krásně loboval brankáře, bohužel to šlo nad,“ sklonil hlavu David Rojka.

Čtyři minuty před koncem řádné hrací doby podruhé skórovali Ostravané, o což se postaral Holaň. „Kluci šli za remízou, Baník to však po brejku krásně uklidil na 0:2,“ smekl před vítěznou trefou pátečního protivníka.

V první minutě nastavení přišla chvíle, na kterou se čekalo od 31. března, tedy na gól v síti rezervy Baníku Ostrava. Postaral se o to Ondřej Vintr. „Hosté po deseti zápasech dostali branku. Jsem rád, že jsme to dokázali prolomit. Ke konci jsme to chtěli strhnout na remízu, špatně jsme však vyřešili autové vhazování. Konec si pak už pohlídali.“

David Rojka měl z předvedeného výkonu dobrý pocit, stejně jako ze skutečnosti, že může konkurovat takto silnému mančaftu. Jeho svěřenci navíc mají blízko ke konečnému druhém místu v soutěži. Na druhý Třinec disponují tříbodovým náskokem, s tímto soupeřem navíc vyhráli úvodní vzájemný zápas a končí s ním celou sezonu. K jisté účasti na bedně poté Zlínsku chybí jen jeden bod – na čtvrté Znojmo má náskok šesti bodů, avšak horší vzájemné zápasy.

Mužstvo z Otrokovic v pátek od 17 hodin přivítá rezervu Zlína.