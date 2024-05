„Přijde mi to jako cílený útok na náš klub, zní to směšně,“ říká pevným hlasem.

„Chyby se stávají, i Hlučínu, zkušený Plesník to v závěru zápasu nechtěně prodloužil a bylo to 3:3,“ připomněl pozdní vyrovnávací branku Zlínska.

Vášně fanoušků měl vzbudit třetí gól zápasu, kdy domácí šli do vedení 2:1. Uživatele sociálních sítí navíc nenechaly chladným ani vyrovnávací trefy hostů.

„Galus chtěl hrát konstruktivně, sjelo mu to. Vůbec ho z toho neviním. Nenapadlo mě, že se něco takového může řešit,“ nechápal David Rojka ve čtvrtečním ohlasu pro Deník.

V posledních dvou minutách jste dvěma brankami vyrovnali na 3:3. Je bod ze zápasu nakonec cenný?

Během trenérské kariéry moc remíz nemám, v kontextu zápasu je bod z Hlučína cenný. Díky tomu jsme na děleném druhém místě, hrajeme o bednu. Rád bych skončil do třetího místa a byl u nejlepšího umístění Zlínska v historii klubu. Baník si už jede svoji soutěž, příliš bodů nepoztrácí.

Jak se remíza zrodila?

Od rána jsme řešili nepříjemnosti – pořád chyběli Mirvald s Russmannem, do toho se omluvili Pecuch s Vychodilem. Nějak jsme to poskládali, někteří kluci hráli na jiných postech. Šli jsme do toho v rozestavení 4-4-2, Sami nastoupil v útoku. Hráli jsme na brejky, spíše z hlubšího bloku. Dvacet minut jsme byli nebezpeční, vstřelili jsme vedoucí gól, Veljko (Jovanovič) to uklidil na přední tyč. Škoda, že pak nedal na 2:0, zápas mohl vypadat jinak. Svoji šanci měl i Weber. Začali jsme být moc pasivní, Hlučín vyrovnal, dostal se do dalších šancí. Poločas nakonec skončil 1:1.

Druhá půle už byla divočejší.

Na soupeře jsme nalezli, hrálo se však bez šancí. Galus pak chtěl hrát hlavou malou domů, konstruktivně, sjelo mu to. Bohužel to šlo na útočníka, ten uklízel do prázdné branky. Vůbec ho z toho neviním. Nenapadlo mě, že se něco takového může řešit.

Famózní závěr Zlínska! Dvěma trefami v nastavení vydolovalo cenný bod

Soupeř zápas každopádně otočil…

Museli jsme reagovat, přišel Ondra Vintr, hráli jsme na tři obránce. Hodně jsme riskovali, Hlučín dal třetí gól. V 90. minutě jsme hodili dlouhý aut, ve vápně se to odráželo a silou vůle jsme míč dostali do branky. Kali (brankář Marek Kalina) pak patnáct metrů za půlkou poslal placírkou takovou svíci, stoper to špatně odhadl, prodloužil za sebe. Číhal tam Kraken (Martin Krakovčík), kterého jsme před koncem poslali na hrot. Jako správný kapitán na dlouhou nohu uklidil na 3:3. Remíza je zasloužená, celkově jsme možná byli i nebezpečnější.

Osobně jste znovu dostal žlutou kartu.

Mohl jsem mít i červenou. (úsměv) Chtěl jsem vyběhnout za hráči do chumlu, včas jsem si to ale rozmyslel a vrátil se. Rozhodčí mi pak řekl, že by mě musel vyloučit. V trenérské kariéře jsem zatím žádnou nedostal.

Divoký závěr v Hlučíně! Podezření odmítám, řekl kouč Levčík

Karty dostáváte docela často, že?

Naštěstí se to nesčítá, na což malinko i hřeším, ve vyšších soutěžích bych měl za čtyři trest. Osobně se mě sazebník v týmu netýká, kluci mi to ale určitě sečtou, do kabiny něco dám.

Po Hlučíně jste na děleném druhém místě.

Do konce sezony nás čeká osm zápasů, šestkrát hrajeme doma, což je super. Čekám, až se nám vyprázdní marodka, Mirvald s Russmannem nám hodně chybí. Pořád to látáme. Samotná hra přitom není špatná.