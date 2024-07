„Máme tu hned pět odchodů. Prvním je Martin Krakovčík, který uspěl na testech v Líšni a stal se tak třetím hráčem, který od nás přestoupil právě do Líšně a znovu bude hrát s Denisem Dziubou a Patrikem Geržou. Zároveň se stal pátým hráčem během jedné sezóny, kterého jsme posunuli do 2.ligy (Chance národní liga),“ vylíčilo Zlínsko.

Kromě bývalého hráče Baníku Ostrava B, jenž za klub odehrál 50 soutěžních zápasů, se druhý tým loňské sezony MSFL loučí s dalšími čtyřmi fotbalisty.

Ze soupisky mizí Marek Kalina, 26letý brankář se 46 starty se vrací do Uničova. Směrem do I. A třídy se do Horní Bečvy vydává Jan Kuběna, za Start Brno bude hrát Tobiáš Slovák. Marek Vintr se po hostování v Bohunicích stěhuje do Hodonína.

Deník o konci některých hráčů referoval už na začátku týdne.

„Kapitán Krakovčík byl na zkoušce v Prostějově, uvidíme, jak to s ním dopadne. Kvůli škole do Startu odchází Slovák. Do Uničova by se měl vrátit brankář Kalina. To hned máme dva stopery a gólmana,“ přiblížil Rojka.

Skončit by měli také Srbové Jovanovič se Sekuličem. Otazník zůstává nad Fabrice Samim.