Podrobnosti před začátkem přípravy přiblížil Rojka.

„Kapitán Krakovčík byl na zkoušce v Prostějově, uvidíme, jak to s ním dopadne. Kvůli škole do Startu odchází Slovák. Do Uničova by se měl vrátit brankář Kalina. To hned máme dva stopery a gólmana,“ líčí úspěšný lodivod otrokovické lavičky.

Klub už dříve informoval o konci bývalého kapitána Lukáše Vychodila, jenž v klubu strávil pět let. Jeho další kroky míří do nižší rakouské soutěže.

„Pokračovat nebude ani útočník Jovanovič a další Srb Sekulič. Na přípravu v Prostějově se navíc hlásí Fabrice Sami,“ poskytl Rojka další novinky.

Ve druhé lize by mohl setrvat Kiška, ten po jarním hostování v Kroměříži stejně jako Krakovčík a Sami zkusí štěstí na Hané. Kašpárek minimálně na další půl sezony zůstává v Baníku Ostrava.

Zlínsku tak ještě před začátkem letní přípravy hrozí exodus až sedmi hráčů! S odchody se pochopitelně vážou i příchody.

„Konkrétní jména bych ještě nerad zmiňoval, každopádně se u nás mají hlásit hráči na zkoušku,“ upřesnil jen lehce David Rojka.

Sportovní manažer Býma už dříve mluvil o příchodu Jakuba Rolince z Hranic, zájem byl také o další borce „skáčka“ Vojtu Paka a Daniela Grygara.

Na čtvrteční trénink by se celkově mělo dostavit 25 borců. Mezi nimi i trojice brankářů Denis Gröger, Josef Andres a Patrik Jílovec. K ýmu se později připojí klíčový záložník Dano.

„V podstatě dvě třetiny kádru nebudu znát. Pro mě to však není nic nového, vypořádám se s tím. Hráče si tzv. načekuju a připravím,“ hlásí rázně Rojka.

Úvodní přípravný zápas čeká na jeho svěřence už v sobotu, od 10.30 hodin se v Lutíně představí s druholigovým Prostějovem. Příští středu absolvují utkání v Kroměříži s tamní Hanáckou Slavií.

„První dva zápasy budou především sloužit k tomu, abych hráče blíže poznal. Poskládáme dvě jedenáctky,“ líčí ambiciózní trenér.

Následně by na řadu mělo přijít zúžení kádru. V pátek mužstvo odjede na třídenní soustředění do Ústí nad Orlicí.

„Řekneme si principy, do hráčů dostaneme teorii,“ jmenuje hlavní důvody krátké akce.

Soustředění zakončí střetnutím s pátým týmem loňské sezony druhé ligy Chrudimí. Pak už na domácím pažitu vyzvou nováčka MSFL Hlubinu.

O týden později je na programu druhé předkolo MOL Cupu, které fotbalisté Zlínska absolvují na hřišti divizního Vsetína.