Už se potřeboval rozjet, na jaře mu to gólově nelepilo. Vinou slabší produktivity měl…

Druhému týmu MSFL pomohl skvělý nástup do zápasu. Zkraje sice ještě svoji příležitost nevyužili, ve 12. minutě se však už prosadil Weber.

„Gól padl po krásné akci. Vytvořili jsme si nespočet dalších šancí, Vychodil měl tři, Jovanovič a Russmann po dvou. První poločas jsme mohli vyhrát 6:0 nebo 7:0,“ ukázal na převahu svého mančaftu.

Mužstvo z Otrokovic si ve druhých 45 minutách už tolik vyložených gólovek nevytvořilo, soupeři však v podstatě nedalo tzv. čichnout.

„Dali jsme další gól, ten nám však neuznali kvůli ofsajdu. Frýdlant se v podstatě nedostal za půlku, měl však jednu šanci, kterou naštěstí neproměnil,“ zatrnulo Rojkovi, jehož mančaft podržel Gröger, jenž v závěru sezony znovu dostal prostor před Kalinou.

Špatná koncovka nechala domácí na špičkách až do posledních vteřin zápasu. Soupeři ovšem skórovat nedovolili, díky čemuž zvítězili ve druhém utkání v řadě.

„Zápas byl v naší režii, byla to jasná dominance. Pokud by skončil 9:1, nikdo by se nemohl divit. Kdyby kluci vše proměnili, tak nehrají třetí ligu,“ uvědomuje si bývalý kouč Rojka, sám bývalý útočník, jenž své svěřence kritizovat nehodlá.

„Toto nedělám,“ odmítá jasně.

„Dostávali se do šancí, chtěli dát gól. Bohužel to tam nepadlo. Z vlastní zkušenosti to dobře znám, taky jsem spaloval šance,“ usmívá se někdejší prvoligový forvard.

Frýdlant nad Ostravicí, stejně jako v minulém zápase Uherský Brod, hraje o holé žití a nežití v této soutěži. Ambiciózní kouč je tak především rád, že s těmito celky neztratil.

„Vždy to jsou ošidné zápasy. I s Brodem jsme byli jasně lepším mančaftem, jen jsme nebyli tak efektivní v koncovce. Snad nám to tam bude padat proti kvalitnějším soupeřům,“ přeje si Rojka.

Jeho svěřenci mají před koncem letošní sezony před sebou čtyři soutěžní zápasy. Nejprve je čeká zrádný duel v Rosicích, následně absolvují tři domácí střetnutí.

„V Rosicích to bude obrovsky těžký zápas. Doma pak máme béčko Baníku, Zlína a končíme s Třincem. Na zápasy se už těším!“

Zlínsko získalo po 30 kolech 56 bodů, ve zbytku sezony jednoznačně chce skončit v TOP 3.

„Tolik bodů v Otrokovicích nikdy nebylo, druhé místo je tajným snem. Na druhý Třinec máme sedm bodů, většina týmů ovšem hraje ještě o zápas více,“ zmiňuje středeční dohrávky.

Kaňkou po úterním střetnutí s Frýdlantem je zranění kapitána Martina Krakovčíka.

„Má problémy s tříslem, uvidíme, jak to vyléčí. Snad to dá dohromady v krátkém horizontu,“ přeje si David Rojka.

MSFL, 34. kolo

Zlínsko – Frýdlant nad Ostravicí 1:0 (1:0)

Branka: 12. Weber.