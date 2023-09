Avizovali změny, ty uskutečnili. Fotbalové Zlínsko v úterý večer oznámilo odchod jarního kanonýra Petra Chovana, do mužstva naopak z nejvyšší slovenské soutěže přichází Jakub Sova.

„Na hostování odchází záložník Patrik Chovan, který stráví podzimní část v dresu druholigového celku ze Slovenska – týmu OFK Dynamo Malženice, kde se potká s bývalým parťákem Danielem Rapavým," přiblížil klub na oficiálním facebooku.

Lídr MSFL nenechal odchod 23letého útočně laděného záložníka bez hráčské náhrady, do týmu přivedl novou tvář.

„Naše řady naopak posílí 20letý krajní obránce Jakub Sova, který k nám přichází z prvoligového týmu MFK Zemplín Michalovce!" dodalo Zlínsko.

Chovan přišel do otrokovického mančaftu v sezoně 2021/2022, v té letošní nastoupil do čtyř utkání v MSFL, vždy naskočil z lavičky.

Sova, který příští týden oslaví 21 let, kromě postu obránce umí zahrát také na levém křídle. Vysloužil si i pozvánku do reprezentačního týmu do 21 let, startu se však zatím nedočkal.