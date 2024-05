Sobotní výhrou ještě udrželi naději, druhý den už definitivně uhasla. Mistrem letošního ročníku MSFL se nestanou. O osudu fotbalového Zlínska rozhodla nedělní výhra Baníku Ostrava B, který porazil Uherský Brod 2:0. Tento pátek se oba mančafty potkají, borcům z Otrokovic stále půjde o hodně – udržení druhé pozice. „Gratuluju jim k titulu! Motivace pořád bude velká, chceme je obrat, vzít jim body,“ velí lodivod jednoho ze tří podzimních lídrů soutěže David Rojka.

Fotbalisté Zlínska (modrobílé dresy). Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Kopl

Tři kola před koncem je rozdíl mezi oběma mančafty 11 bodů. Zlínsku utekl začátek jara, Baník navíc září ve velkém. Po prohře na úvod odvetných bojů na půdě rezervy Karviné ztratil už jen jednou. Od konce března vyhrál 11 zápasů v řadě, posledních 10 utkáních navíc nedostal gól! „Je to úžasná série,“ smeká Rojka před postupujícího.

Na jízdě Ostravy se podílí i David Kašpárek, který na podzim působil ještě v Otrokovicích. Ve 14 jarních zápasech vstřelil šest gólů. „Šel nahoru, jeho výkony stále sleduju. Má více možností, tréninků, je to profi klub. Trénuje tam s výbornými hráči,“ uznává úspěšný kouč odchod mladého útočníka, autora třinácti branek v letošní sezoně MSFL.

Zpět ale přímo k týmu Davida Rojky. Ten z posledních pěti zápasů vybojoval čtyři výhry, pouze padl na Slovácku B. Naposledy zvítězil na půdě silných Rosic. „Bylo to zasloužené,“ vnímá někdejší trenér Přerova.

„V prvním poločase jsme si vytvořili tři čtyři tutové šance, vstřelili jsme pouze jeden gól. Domácí de facto měli jednu standardku,“ pochvaloval si úvodní dějství, ve kterém mu jako tradičně chyběla větší produktivita.

„Dobrý byl i vstup do druhého poločasu, Veljko (Jovanovič) ji ale nedal, Rosice nás ze své druhé šance potrestaly,“ posteskl si Rojka.

Druhý tým soutěže si přesto tři body odvezl, v 74. minutě udeřil Mirvald. „Po inkasovaném gólu jsme byli trochu dole, poté jsme se začali zvedat. Veljko trefil gólmana, kterému vypadl míč, Mirvald to doklepl na 2:1. Utkání jsme si už pohlídali. Sekulič pak ještě šel na konci zápasu do brejku, brankář ho srazil, byla to jasná červená,“ líčil David Rojka.

Rozhodčí nastavil šest minut, v závěru přistály další dvě červené karty. „Rosice měly dlouhý nákop, Gröger míč chytl a hráč domácích ho dojel. Galus se šel mstít, protihráče žďuchl, oba dostali červenou. Nesmí se to stávat, oslabí nás do dalšího zápasu,“ mrzí bývalého útočníka ztráta svěřence.

Páteční šlágr kola začíná v Otrokovicích v 17 hodin.