Pane trenére, naposledy jste v pátek porazili Hranice 1:0. Jaký to byl zápas? Do utkání jsme nevstoupili dobře, pět minut jsme byli laxní, domácím jsme dovolili náznaky šancí, spíše to však byly střely ze střední vzdálenosti. Poté jsme zápas dostali do své režie, vytvořili jsme si tři čtyři šance, prosadil se však jen Jirka Kiška, který to trefil slabší nohou.

Měli jste i další příležitosti, že?

Utápěli jsme se v neproměňování šancí, bylo jich hodně, dvakrát jsme nastřelili tyčku. Hranice se chytly, cítily šanci, posledních 30 minut jsme se báli o výsledek. Vyloženým příležitostem domácích jsme ale nečelili, konec jsme si už pohlídali.

Průvan v sestavě nepomohl. Bod jsme si zasloužili, řekl nový kouč Hranic

Tři dny před zápasem s Hranicemi jste vypadli v MOL Cupu s Vyškovem. Zanechala na vás prohra 1:5 následky?

V tomto směru to bylo zcela v pohodě. Kluci jsou navíc natrénování, na nabitější program se vymlouvat nemůžeme. Po Hranicích jsem rád, že po pátém mistrovském zápase MSFL máme pátou nulu, což je super, takto nemůžeme prohrát. (úsměv) Do defenzívy nám to klape.

Prostor na zlepšení je v produktivitě…

Šance si vytváříme, s proměňováním teď máme trochu problémy. Do ofenzívy bychom kádr ještě rádi zkvalitnili, netlačíme však na pilu, když to nevyjde, tak nevyjde. Mužstvo je jinak na podzim uzavřené.

Hodně šancí vepředu dostává David Kašpárek, který přišel z divizního Přerova. Splňuje vaše očekávání?

Kašpiho jsem zrovna s Hranicemi o přestávce stáhl ze hřiště, nebyl jsem s ním tolik spokojený. Když jsem si první poločas zpětně zhlédl, tak nehrál až tak špatně. Nedávno nastupoval v divizi, teď je v MSFL, přesto se uvedl dobře. Aktuálně mu to sice tolik nelepí, věřím však, že se zvedne. Chtěl bych od něj větší agresivitu, i do zakončení. S Denisem toho hodně oběhá, jsou to pracanti, soupeři se i díky nim k nám málo dostávají. Proti kvalitnějším týmům budeme od útočníků potřebovat čísla.

Objektiv Jana Zahnaše: Šest gólů a 356 diváků. Takto vypadal zápas Zlínska

Po trestu se vrátil Marek Vintr, proti Hranicím odehrál 20 minut. Jak jste viděl jeho výkon?

Mára rok a půl nehrál, což bylo vidět, individuální přípravou zápasové manko nenahradíte. Musí se do toho dostat, čehož docílíme tréninky a ostrými duely, tím se bude zlepšovat. Má kvalitu, která nám trochu chybí. Záleží na něm. Potřebuje však i čas.

Díky silnému úvodu sezony vedete MSFL. Jakou roli v tom hraje disciplína?

Je to základ! Na karty lpím, nemám to rád, oslabí vás to v probíhajícím zápase i do těch dalších. Trénuji sedm let, mé týmy jich moc nedostávali. (úsměv)

Trápí vás však některá zranění…

Adam Tkadlec si obnovil zranění třísla, byla to naše chyba, s Vyškovem jsme ho ještě měli pošetřit, příští týden by už měl trénovat. Wacloš (Vilém Waclawik) měl rovněž problémy s tříslem, Peťa Mirvald lehký otřes mozku.

MSFL, 5. kolo

SK Hranice – FC Zlínsko 0:1 (0:1)

Branka: 18. Kiška.

Rozhodčí: Proske – Dedek, Zapletal. ŽK: Kuchař – Ilic, Kalina. Diváci: 368.

Hranice: Spurný – Vavřík, Kundrát, Beňa, Berčík – Pak (46. Červenka), Jasenský (53. Grygar), Kuchař (53. Cagaš), Hapal (53. Vymětalík), Koláček (82. Cverna) – Rolinc. Trenér: Malina.

FC Zlínsko: Kalina – Krakovčík, Kašpárek (46. Rožek), Kiška, Dziuba (72. Němec), Pernatskyi (C), Gerža (72. Vintr), Russmann (89. Kostic), Dano, Mirvald, Ilic. Trenér: Rojka.