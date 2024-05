Zapsali jste tři cenné body. Už od sedmé minuty jste však museli otáčet.

Znojmo udeřilo po našem rohu – má obrovskou kvalitu, hlavně při přechodu do útoku. To potvrdilo. V té chvíli jsem byl naštvaný na Samiho, nestál, kde měl. Během zápasu nám to vrátil při hře, byl nejlepší, společně s Veljkem (Jovanovičem) znamenali pro soupeře velké nebezpečí. K tomu zařídil důležitou penaltu před naším druhým gólem.

Poznamenal vás takto brzký gól?

Byli jsme opařeni, Znojmo mělo více ze hry. Někdy od 20. minutě jsme ovšem převzali iniciativu, do příležitostí se dostali Veljko a Dosty (Radim Dostál). Soupeř už měl do poločasu jen jednu pološanci z boku.

Zlínsko schytalo facku v Uničově. Byl to zápas blbec, štve Rojku

Druhý poločas vám přinesl vítězství.

Blok jste malinko posunuli, hráli jsme aktivně, pořád jsme je tlačili. Znojmo nic nemělo. Po hodině hry nám vyšla akce středem hřiště, Veljko to uklidil na zadní tyč. Kluci i za stavu 1:1 šli za vítězstvím, pořád jsme byli nebezpečnějším týmem. Přišla odměna. Sami se krásně dostal do vápna, dal si to kolem gólmana, ten ho smetl, pískala se jasná penalta. Určený byl Honza Kuběna, který ji proměnil. Ještě jsme přežili šanci hostů, měli jsme i malinko štěstí. V závěru jsme mohli navýšit, Znojmo jsme už do ničeho nepustili. Zkušeně jsme si to pohlídali, zahráli jsme excelentně. Dobře jsme kombinovali.

Co nakonec rozhodlo o zisku tří bodů?

Týmový výkon. Možná bychom chtěli hrát trochu jinak, personální situace však není taková, jak bychom si přáli, jak chci praktikovat fotbal. Musíme to podřídit soupeři. Znojmo je společně s Hlučínem kombinačně nejlepší v lize, nastoupili jsme znovu 4-4-2 a hráli aktivní blok. Zvítězila účelnost. Musím vyzdvihnout, že nikdo neměl křeče, nikdo nechtěl odstoupit. Kluci si hrábli na dno a získali tři cenné body. Znojmo má opravdu kvalitní mančaft.

Odehráli jste tři těžké zápasy s Uničovem, Hlučínem a Znojmem, získali jste v nich čtyři body. Co vám tato utkání ukázala?

Ukázala nám, že mužstvo má sílu. V Uničově jsme vyhořeli, pak jsme to malinko museli přeskupit, hráče postavit jinam. Celkem si to sedlo, kluci se po minulých událostech mentálně semkli. Navíc vidí, že těžké tréninky mají smysl. Samozřejmě ještě musíme zlepšit některé taktické věci.

Hlavní kouč Zlínska: Podvrhy? Je to cílený útok, zní to směšně. Utekl červené

Stále vám chybí důležití hráči. Jak to vypadá s jejich návratem?

Od pondělí by se kluci už měli postupně vracet, včetně Mirvalda s Russmannem. Další zápas hrajeme až za týden na Slovácku, do té doby máme čas na regeneraci. I tréninky.

Po utkání s Hlučínem se znovu vyrojily diskuze ohledně vašich zápasů. Řešili jste to v kabině?

Osobně jsem to neřešil, kluci to ale probírali hodně. Jde vidět, že je takové zprávy dost mrzí. Přetavili to do pozitivna, chtěli ukázat, že to tak není.

Do konce sezony zbývá sedm kol. Na vedoucí Baník Ostrava B ztrácíte osm bodů. Je to už vážně nedostižitelné manko?

Baník ještě hraje s námi, se Znojmem,, my bychom však už asi všechno museli vyhrát. Má široký kádr, když bude potřebovat, může si vypomoci hráči z áčka, což zatím nedělá. Podmínky se navíc nedají srovnat. Nás těší, že minimálně na čtrnáct dní budeme druzí, na třetího máme náskok čtyř bodů. Pro kluky je to odměna.

MSFL, 26. kolo

FC Zlínsko – 1. SC Znojmo FK 2:1 (0:1)

Branky: 60. Jovanović, 73. Kuběna (pen.) – 7. Pereira.

FC Zlínsko: Kalina – Krakovčík (C), Slovák, Galus, Jovanović, Weber, Sami, Pernatskyi, Dano, Kuběna (90+3. Sekulič), Dostál (90. Vychodil).

1. SC Znojmo FK: Škugor – Dantas Matheus (C), Vilela Rodrigo, Parede De Almeida, Abdellaoui (66. Silas Eze), Bessa Rocha Ferreira, Velosa Pereira (74. Neto De Souza), De Vasconcelos, Afonso Rodrígues (87. Ivanović), Rafael Ferreira, Muale Nzanza (74. Gomes Ferreira).