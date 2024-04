Hosté byli povzbuzeni menší sérii výher, na což chtěli navázat v úvodu zápasu. Velmi brzy se dostali do obrovské příležitosti, která ovšem brankou neskončila.

„Veljko (Jovanovič) měl ve druhé minutě velkou šanci, byl sám na penaltě, avšak neproměnil,“ láteřil lodivod lavičky jednoho z favoritů soutěže.

Srbský útočník přišel k týmu v zimním období. Údernou dvojici s Davidem Kašpárkem nakonec nevytvořil, Kašpárek odešel do Baníku Ostrava. Na góly tak v podstatě zůstal sám. V sedmi soutěžních utkáních zapsal po jedné trefě a jedné asistenci.

„Na tréninku to celkem uklízí. V zápasech má dost šancí, bohužel mu to tam nepadá. Teď to asi rozhodlo utkání. Určitě to ale na něj nechci házet,“ říká jednoznačně Rojka, sám bývalý útočník.

Zlínsko si vypracovávalo další zajímavé momenty, ze kterých ale znovu nedokázalo překonat domácího gólmana. Na to poté i doplatilo.

„Patnáct minut jsme byli lepší, pak jsme tam měli náznaky, několik z nich Sami z levé strany. Byly to slibné situace, řešení však bylo špatně. Více to musíme strhávat na přední tyč. Trochu nás to limituje,“ posteskl si.

Když to nešlo hostům, začali se prosazovat domácí. Během 28. a 38. minuty se postupně trefili Ambrozek, Vybíral a Komenda, čímž výrazně napověděli o následujícím průběhu utkání.

„Dostali jsme tři góly z brejku – poprvé jsme měli útočný aut, pak roh a poté přímo situaci do naší obrany. Je to zarážející, nedržíme pozice,“ zlobí se David Rojka.

Jeho svěřenci mohli se zápasem ještě něco udělat, v koncovce jim ale nebylo přáno.

„Na konci prvního poločasu jsme měli šanci. Dobře jsme vstoupili i do druhého, znovu jsme to nevyužili,“ mrzelo lodivoda Zlínska.

Uničov naopak v 51. minutě vsítil čtvrtý gól, v závěrečných vteřinách utkání poslední.

„Předposlední byl polo vlastní, poslední úplně vlastní, kdy to Kraken (Martin Krakovčík) pořádně netrefil. Byl to zápas blbec.“

Výsledek mluví jasně, předvedená hra však podle mladého kouče nebyla zklamáním.

„Uničov má na třetí ligu nadstandardní hráče, naše chyby dokázal potrestat. Možná budeme muset změnit způsob hry, promyslet si to. Už ve středu hrajeme další utkání,“ připomněl vložené 33. kolo v Hlučíně.

MSFL, 25. kolo

SK Uničov – FC Zlínsko 5:0 (3:0)

Branky: 28. Ambrozek, 30. Vybíral, 39. Komenda, 51. Hausknecht, 90. Krakovčík (vla.).

Rozhodčí: Mayer – Dorušák, Vejtasa. DFA: Čechák. Diváci: 212.

SK Uničov: Kvapil – Diblík, Saňák (89. Třeštík), Svoboda (78. Sklenář), Hausknecht, Ambrozek (89. Kovář), Vichta (85. Suchánek), Komenda (K), Vybíral (89. Vorlický), Červeň, Koutný.

FC Zlínsko: Kalina – Krakovčík (K), Slovák (46. Sekulič), Galus, Jovanovič (85. Al Hasan), Weber (75. De Souza), Sami, Pernatskyi, Pecuch, Dano (46. Dostál), Kuběna (46. Vychodil).