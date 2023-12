Fotbalisté Zlínska měli sehrát další přípravný duel, v úterý se však proti rezervnímu mančaftu Karviné nepředstaví. Utkání dvou elitních týmů MSFL se neuskuteční vinou nepříznivých klimatických podmínek.

Z posledního podzimního soutěžního zápasu Zlínska. | Video: Libor Kopl

„Přívaly sběhu a s tím spojené komplikace mimo jiné i s přípravou hrací plochy se bohužel nevyhnuly ani karvinskému klubu. Z tohoto důvodu proto bylo utkání proti Zlínsku zrušeno,“ vysvětlil karvinský klub na oficiálním webu.

„Všichni to chápeme, podmínky jsou opravdu extrémní. Jsme ale se soupeřem domluvení, že pokud počasí dovolí, tak bychom si zahráli třeba další týden. Ale zatím to není jisté, je to pouze jedna z variant,“ přiblížil trenér Karviné B Marek Bielan.

Zlínsko mělo po ukončení podzimní části v plánu absolvovat tři přípravné zápasy. V tom prvním nestačilo na druholigovou Kroměříž, se kterou prohrálo jednoznačně 2:6. Další duel měli odehrát právě s Karvinou.

Závěrečné utkání čeká na svěřence Davida Rojky už tento čtvrtek, kdy se venku představí s Považskou Bystricí.