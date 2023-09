Už v sedmé minutě naopak inkasovali. „Illičovi (Ilija Ilič) nevyšla zasekávačka, hráč domácích mu to vypíchl a pak jen předložil před prázdnou branku. Přibrzdilo nás to,“ posteskl si bývalý kouč divizního Přerova.

Zlínsko se s nepříznivým stavem snažilo něco udělat, avšak bezvýsledně. Oproti předchozím soutěžním zápasům mu to herně nevycházelo. „Nedostali jsme se do tempa. Nedokázali jsme se ani vyrovnat s tamním hřištěm, které hrálo ve prospěch Frýdlantu.“

Další těžký direkt dostal favorit šest minut před koncem úvodního poločasu, domácí se probojovali do dvoubrankového vedení. „Po dlouhém nákopu jsme prohráli hlavu, míč se dostal před bránu, uklidili to křižnou střelou za tyčku,“ přiblížil Rojka druhý a poslední gól zápasu.

David Rojka to do druhého poločasu prostřídal, na hřiště přišli Kiška, Waclawik a Kašpárek. Ani tyto změny však nepomohly. „Základ jsme trochu protočili, dali jsme šanci jiným, možná jsme se do toho úplně netrefili. O poločase jsme provedli tři střídání, avšak bez efektu,“ trápilo lodivoda hostující lavičky.

Fotbalisté Zlínska ve středu utrpěli druhou prohru v MSFL v sezoně, v posledních dvou utkáních měli negativní skóre 0:7. „Byl to první zápas, který nám nevyšel ani herně. Je na čem pracovat. Za celé utkání jsme měli jen jednu šanci, alarmující je nulový počet střel na branku. Frýdlant chtěl více než my, na hřišti nechal duši. Byli to bojovníci. My pro všech stránkách hráli profesorsky,“ smutnil Rojka.

Za sedm zápasů se v letošním ročníku třetí nejvyšší soutěže dočkal jen devíti gólů, v posledních čtyřech vstřelil pouze jedinou branku. „Teď jsme bohužel neměli ani šance, brankář domácích neřešil žádný zákrok. Chybí nám střelec,“ uvědomuje si kouč, který by se v dalších zápasech mohl dočkat větší pomoci od Marka Vintra.

Dosavadní sezona MSFL je skutečně našlapaná, překvapivého lídra Start Brno a osmou Karvinou B dělí šest bodů. „Soutěž je extrémně vyrovnaná. Na začátku jsme navíc hráli nahoře, soupeři se na nás už nachystají. Nikdo si to s námi nerozdá na férovku,“ uzavírá David Rojka.

Zlínsko bude mít šanci na nápravu v sobotu od 15.30 hodin na půdě posledního Blanska.