Blížil se poslední hvizd, do konce řádné hrací doby chybělo pět minut. O vítězství už bylo rozhodnuto, bývalý kouč Přerova se však nechal unést emocemi, za což také pykal.

„Nakopl jsem pet láhev, která trefila reklamní banner. Samozřejmě to bylo nechtěně. I rozhodčí to vzal s úsměvem,“ vyprávěl Rojka den po zápase.

„Někdy ještě mám takové úlety, úplně se mi to nedaří vymýtit ze svého repertoáru. Teď budu muset platit do kabiny,“ culil se po konci úspěšného střetnutí.

Pokuta však byla pouze jednou z mála věcí, která Davida Rojku po pátečním zápase v Brně trápila. Jeho svěřenci uspěli na půdě nováčka 3:0, s přehledem tak vstoupili do nové sezony MSFL.

„Vítězství je pro nás důležité, navíc opětovně s nulou vzadu, daří se nám teď neinkasovat. Navíc jsme ubránili i standardky, ve kterých jsou domácí silní,“ liboval si po úspěšném střetnutí.

Úvodní úspěšnou akci hostů a celého zápasu rozjelo duo Pernatskyi, Dziuba, tedy kapitán mužstva a jeho zástupce.

„Alex u prvního gólu dobrým presinkem vybojoval míč, pak potáhl balon a posunul ho na Denise, který nás obstřelem uklidnil,“ vrátil se 41letý trenér k prvnímu gólu zápasu.

„Ve 39. minutě pak Gerža po autu nakopl míč a Kašpárek karatistickým kopem v pokutovém území zvýšil na 2:0. Domácí se kromě situace při chybném odkopu Kaliho (Marek Kalina) k ničemu nedostali,“ uzavřel úvodní půli.

Náskok 2:0 po poločase je velmi slibný, avšak také zrádný, ne nadarmo se při tom používá termín „Csaplárova past“. Ta však nesklapla.

„Start neměl ve druhé půli co ztratit, my hráli zataženěji. Kali pak vytáhl skvělý zákrok, obstáli jsme. Pár minut poté jsme z trestňáku vstřelili třetí gól, po exekuci Kišky to tam po Ronaldovsku hezky zaplavalo. Bylo rozhodnuto, pak se jen dohrávalo.“

Úvodní dva soutěžní zápasy mu vyšly na jedničku, po dramatickém zápase MOL Cupu ve Slavičíně si fotbalisté Zlínska dokázali poradit také s nováčkem MSFL. Rojka i přes jasnou výhru měl k zápasu pár výhrad.

„Naše hra ještě není zcela optimální. Dopouštěli jsme se individuálních chyb, na tom ještě musíme zapracovat. Dostat je úplně pryč. Už dneska (sobota) jsme ráno měli trénink, chystáme se na úterní pohár,“ zmínil domácí střetnutí s Frýdkem-Místkem, který o pouhé tři dny později přivítá také v třetí nejvyšší soutěži.

„V úterý dáme šanci ostatním, nastoupí i ti, kteří nehráli proti Startu. Chceme rozprostřít síly. Je důležité rozehrát i ostatní, slíbil jsem jim to. Pak si to vyhodnotíme,“ nastínil Rjoka.

V posledních dnech se v otrokovickém mančaftu řešila budoucnost kapitána týmu (Olex Pernatskyi). Jak vypadá jeho budoucnost?

„Alex s námi v této chvíli zůstává, i nadále bude kapitánem. Kdyby však na něj přišla nabídka z vyšší soutěže, tak má svolení, že mu bránit nebudeme. Je to korektní pro obě strany. S ním jsme bezpochyby silnější – je to dobrý hlavičkář, skvěle čte hru,“ vyjmenoval přednosti ukrajinského borce.

Na první pohled vypadala i nejistá situace ohledně brankářského postu. Zlínsko se aktuálně může pyšnit třemi gólmany.

„Paťa Jilovec kvůli zranění dlouho nechytal. Chtěli bychom ho nechat dám někam rozehrát, zatím jsme nic nesehnali, což mě mrzí,“ připouští.

„V úterý bude chytat Denis Gröger, Paťa je v tuto chvíli trojka. Ještě se však něco může přihodit,“ uzavřel hlavní kouč Zlínska David Rojka.