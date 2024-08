„Je to stejné jako loni, kdy jsme v prvním kole vyhráli na Startu Brno taky 3:0, ale nebyl to pro nás lehký zápas. Zlín měl v sestavě mladé a běhavé kluky, v úvodu sezony to byl nepříjemný soupeř,“ uvedl kouč Zlínska David Rojka.

Domácí tým uklidnil vedoucí gól Webera, který propálil Rakovana pohotovou dělovkou k tyči ve 38. minutě, po změně stran už na trávníku vládl.

„První gól nás uklidnil, pak už jsme měli utkání pod kontrolou. Třetí branka zápas úplně zlomila,“ míní Rojka.

„Herně jsme byli lepší, šancí jsme měli daleko víc než soupeř. Nakonec jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem, ale jsem spokojení s tím, jak jsme si závěr zkušeně pohlídali,“ pronesl.

Kouče Zlínska po vydařené letošní premiéře štvalo pouze zranění. Střídající Studený má výron kotníku, Pernatského sužuje bolavá achilovka. Zdravotní problémy měli i další domácí borci. „Posledních pět minut jsme dohrávali v osmi lidech,“ poznamenal Rojka.

Svěřence za výkon i přístup právem chválil. „Poctivý výkon od všech hráčů. Klobouk dolů před kluky, jak to zvládli,“ uvedl.

Nad všemi vyčníval středopolař Dano, obranu držel kapitán Krakovčík, na křídle se dařilo Chukwudimu, Weber se po gólu taky chytl.

„Někteří kluci v přípravě neměli až takovou formu, ale věřil jsem jim a důvěru splatili. Všichni pracovali jako tým, výsledek hovoří za vše,“ prohlásil Rojka.

Zlínsku scházel pouze Rolinc, jenž byl na dovolené. Místo něj nastoupil v útoku Zbranek. Posila z divizního Vsetína se vpředu prala statečně, střelecky se ale neprosadila. „Škoda, že nedal gól. Znám to z vlastní zkušenosti, hrotový útočník potřebuje střílet branky,“ ví dobře někdejší forvard Olomouce či Mladé Boleslavi.

První půle byla vyrovnaná. Po vydatné dešťové přeháňce bylo k vidění jen několik tvrdých střel, vyložená šance nebyla v úvodní části žádná.

Skóre otevřel ve 38. minutě Weber. Předtím tvrdě pálili Chukwudi a Dano, zlínský brankář Rakovan ale obě rány kryl. Ševci odpověděli trestným kopem Ovesného, další akce nedotáhli k pořádnému zakončení.

Stoper Zlínska Filip Jura po utkání se Zlínem B | Video: Libor Kopl

Hned po změně stran se prosadil domácí stoper Jura. Gól do sítě bývalého klubu ale sympaticky neslavil.

Když v 73. minutě po přihrávce z pravé strany uklidil balon pod břevno Galus, bylo hotovo.

Hosté mohli odjet domů s větším přídělem. Zbranka vychytal Rakovan, dorážku Samiho zase před prázdnou bránou odvrátil hlavou stoper Slouk. Ještě předtím mířil Sami po úniku vedle.

Ševci se snažili, útočili, ale vpředu byli plonkoví. Ovesného pokus chytil Andres, Švachova dalekonosná rána skončila nad.

Fotbalisté Zlínska přehráli Zlín B 3:0 (1) | Video: Libor Kopl

Zlínsko bylo daleko nebezpečnější. Kapitán Krakovčík ovšem hlavičkoval po standardní situaci vedle, rána střídajícího Andriiaka skončila na břevnu. Stejný hráč pak neuspěl ani při dorážce zblízka.

To však po jasné výhře 3:0 nikdo neřešil. Zlínsko první mistrovský duel zvládlo skvěle, nyní se začne chystat na další béčko. „Juniorka Brna bude ještě těžší soupeř než Zlín,“ tuší Rojka.

MSFL, 1. kolo -

FC ZLÍNSKO – FC ZLÍN B 3:0 (1:0)

Branky: 38. Tomáš Weber, 48. Filip Jura, 73. Michal Galus. Rozhodčí: Tomanec - Budovič, Zapletal (Hulcký). Žluté karty: Jura, Dano, Mirvald, Sami – Ovesný, Slouk. Diváci: 444.

Zlínsko: Andres – Mirvald, Krakovčík, Jura (85. Suchý), Galus (85. Russmann) - Chukwudi, Pernatskyi, Dano, Weber (59. Studený), Sami (76. Andriiak) - Zbranek (59. Pak). Trenér: David Rojka

Zlín B: Rakovan – Polášek, Hönig, Slouk, Marcaník (46. Grygera) - Hamalčík (63. Petruta), Kulíšek (63. Frolek), Švach (87. Průcha), Ovesný (76. Pedro) - Červinka - Chytil. Trenér: David Hubáček