„Známe termín odloženého zápasu. Na půdu FC Strání zamíříme v úterý 15.10. Výkop je naplánovaný na 15:30 hodin,“ přinesl novinku otrokovický klub na sociálních sítích.

Zlínsko se po sedmi odehraných kolech třetí nejvyšší soutěže nachází na dělené čtvrté pozici se Zlínem B. Poslední dva zápasy však prohrálo, neuspělo doma s Uničovem, padlo také na půdě Karviné B.

„Deka na nás neleží, jsme v pohodě. Zápasy s Uničovem i Karvinou B jsme herně zvládli velmi dobře. Pouze nám chybí góly, což už byl problém za Davida Rojky. Sráží nás to,“ trápí nového hlavního kouče Lubomíra Adlera.

Strání coby nováček třetí ligy je aktuálně jedenácté. Před šesti dny sice neuspělo na půdě Startu Brno, předtím však vyhrálo tři utkání v řadě. Vyšláplo si na Zbrojovku Brno B, ustálo i derby s Uherským Brodem.

„Samozřejmě nechceme, aby v tomto počasí někdo běhal po lese. Spíše kluci půjdou do posilovny. Vědí, co mají dělat. Po dlouhé době si užijí volno. Myslím, že by jim mohlo prospět. Sejdeme se až v úterý,“ hlásil po odkladu víkendového kola hlavní trenér FC Strání Dušan Tesařík.

Zlínsko už tento pátek hostí vedoucí Kroměříž. Strání se v neděli představí na půdě druhého Uničova.