„Někteří to už na jeho konci těžko dávali, dostali vážně zabrat. Je to ale můj záměr, v přípravě to tak pravidelně dělám. Chci vidět, jak reagují v extrémně únavě. Vždy pak přišel nějaký výbuch,“ vysvětluje mladý kouč s úsměvem.

Borci z Otrokovic nevstupovali do zápasu s dalším účastníkem MSFL s přehnanými ambicemi. Především ho chtěli ustát. Už od začátku se jim ale moc nedařilo.

„Přibližně dvacet pětadvacet minut jsme se hledali. Než jsme se rozběhali, dostali jsme dva góly, jeden z penalty,“ poukázal mladý kouč na 11. a 27. minutu. „Pak jsme měli nějaké šance, vstřelili jsme však pouze jeden gól. Do poločasu to nějak ušlo.“

Ve druhém dějství přišla pro Zlínsko sprcha, v rozmezí 52. a 87. minuty inkasovalo hned pětkrát, což rozhodlo o konečném výsledku 1:7.

„Úplně jsme odešli, Blansko nás přejelo, nejen pohybově, tři góly jsme dostali z brejku. Mezi oběma týmy byl vážně velký rozdíl,“ uznal Rojka.

Čtvrteční debakl mu mnohé ukázal. Tento výsledek nejen jemu, ale celému mančaftu může do jarní části MSFL pomoct.

„Kluci si sáhli na dno. Zajímalo mě, jak se kousnou, jak na tom budou morálně. Někteří to dokázali, jiní naopak neběhali, nechtěli jít přes morál. Ve druhém poločase jsem jen seděl, díval se a v duchu si říkal, ať už je konec. Byla to vážně hrůza,“ řekl na rovinu.

Jak už bylo zmíněno, David Rojka během přípravy nedaruje svým svěřencům nic zadarmo. Podobně to měl také v předchozích klubech. A vždy se mu to osvědčilo.

„Kdo se v sezoně nekousne, hrát nebude, konkurenci tu máme. Kluci samozřejmě měli těžké nohy, Ondra Vintr s Waclošem ještě před zápasem běhali 40 minut na tartanu a pak šli na 30 minut hrát, pomalu se ani nepohnuli. Potřebovali jsem je však doběhat, nebyli s námi na soustředění,“ líčí bývalý útočník, který stále hodně rotuje se sestavou a zkouší nové tváře.

Proti Blansku se našlo dost hráčů, kteří nebyli schopni vystoupit z komfortní zóny. Rojka přesto některé dokázal vyzdvihnout.

„Honza Kuběna makal, snažil se. Jako jeden z mála to dobře zvládl Dano, ten pak byl i na hráče naštvaný, že se nekousli. Byla to od něj super reakce!“ klaní se před defenzivním záložníkem.

Zlínsko už pár vysokých proher schytalo. Jedna z největších přišla na začátku loňského července, kdy nastupovalo do přípravy na novou sezonu. Se slovenským Púchovem tehdy padlo 2:8.

„Měli jsme dlouhou pauzu, kluci netrénovali. Navíc jsme hráli proti druhé slovenské lize. Bylo to tak něco jiného. Určitě jsem si na to vzpomněl, taky to byl világoš,“ dodává hlavní kouč otrokovického mančaftu.