Jak byste zhodnotil páteční zápas ve Znojmě?

Na třetí ligu to bylo hodně kvalitní utkání, k čemuž přispěl i soupeř, který má výborné individuality. Sami jsme si vypracovali hodně šancí, závarů, byla tam i tyčka. Rozhoduje se však ve vápnech, nás zradila nekvalita na posledních třiceti metrech. Špatné řešení finální fáze nás stálo body.

S výkonem jste však spokojený?

Celý zápas jsme byli lepší. Co jsme však nedali, je až do nebe volající, takový počet střel snad nemá ani Manchester City. (s úsměvem) Na konci jsem se už musel i smát, nemohoucnost byla velká.

Poslední dva zápasy už herně odpovídaly vašim měřítkům?

S Uničovem jsme 70 minut hráli výborně, pak se projevila kvalita soupeře. Proti Znojmu jsme na tento výkon navázali, měli jsme držení míče 70/30. Tyto dva zápasy byly podle mých představ. Bohužel jsme v nich získali jediný bod. V neděli nás čeká Slovácko B, které musíme porazit.

V září jste z pěti zápasů získali jediný bod. V čem byl problém?

Začátek nám vyšel nad očekávání. Tušil jsem, že to nebude až tak růžové, nemáme totiž snajpra, což nás teď sráží. Vše začalo fackou s Karvinou, pak se nám tolik nepovedly dva zápasy s týmy zespodu tabulky. Chybí nám někteří kluci, Wacloš navíc teď hrál mimo pozici. Na to se ale nechci vymlouvat. Jak už jsem zmínil, chybí nám zabiják. Mára Vintr ještě není v takové fazoně. Proti Znojmu sice hrál jen 15 minut, vytvořil si tři šance.

Před sezonou jste z divizního Přerova přivedl Davida Kašpárka a Petra Mirvalda. Jak si zvykli na MSFL?

Kašpi to odedře, odmaká, malinko se však trápí. Vstřelil gól jen v prvním kole, musí být větší sobec. Mirvi má průniky, centry, přechod zvládá v pohodě, oba kluci na MSFL mají.

Ještě jednou pojďme ke Znojmu. Do sezony šlo netradiční cestou, v kádru nemá jediného Čecha, navíc jen dva Slováky. Jak to vidíte vy?

Vnímám to jako zpestření soutěže, obohatí ji. Určitě to je přínos. Nastupují typologicky odlišní hráči, předvádí jiný styl fotbal. Jde vidět, že to pouze nenakopávají, mají dobrou techniku, skvěle dokážou vyřešit některé situace. První gól proti nám vstřelili fantasticky, skvěle to vykombinovali, jiné mančafty v MSFL by to to neprovedly. Osobně s tím problém nemám.