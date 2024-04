Minulé kolo demonstrovalo rozpoložení borců z Otrokovic. Směrem do ofenzívy toho příliš nepředvedli, vzadu hráli solidně. Výsledkem byla remíza.

„Zdobila nás hra dozadu, musím pochválit jak střední obránce, tak i gólmana Kaliho (Marek Kalina). Podrželi nás. Nebýt jich, zápas bychom asi nezvládli,“ říká na rovinu bývalý kouč divizního Přerova.

Jak své mužstvo vyzdvihl do defenzívy, tak naopak viděl nedostatky ve hře dopředu.

Hlavní kouč Zlínska o kauze i špatném úvodu: Vyříkali jsme si věci mimo fotbal

„Scházela nám kvalita na krajích hřiště, nedokázali jsme projít jeden na jednoho, do vápna dostat kvalitní centr. Veljko (Jovanovič) je gólový, vidím to na tréninku, nemá však potřebný servis, za celý zápas se nedostal k žádné šanci. Trpí tím celé mužstvo. Dopředu se bohužel trápíme, už ve třetím zápase jara jsme nedali gól,“ smutní někdejší prvoligový útočník.

Zlínsko bezpochyby musí zabrat, což dobře ví také David Rojka.

Jenže jak z toho?

„Je to pro nás složité, jde poznat, že nám chybí rychlostní typy hráčů. Schází nám ale také větší pohyb, dynamika. Teď proti Hodonínu jsme hráli jen po vápno, není tam moment překvapení. Musíme předvádět větší tlak do šestnáctky a porvat se o to. Snad se to zlomí!“

Stratég Rojka zaskočil soupeře, trápí ho absence. Zlínsko vyhlíží hráče ze Sigmy

Jak už Rojka dříve připomněl, v zimě odešlo kvarteto opor, v posledním kole mu navíc scházelo duo Russmann, Mirvald, což je více než polovina základní sestavy. Odchody by přesto znovu odsouhlasil.

„Udělali bychom to stejně, pořád jsme jen třetí liga. Když hráči mají nabídku z vyšší ligy a chtějí odejít, můžou jít, pro to ten fotbal děláme. Nyní skládáme nový mančaft. Musíme se sehrát, snad se nám vrátí Russmann i Mirvald, oba jsou skvělí do tahu,“ vzývá návrat důležitých členů.

Během zimní přípravy se skvěle uvedli někteří hráči, v jarní části MSFL zatím na své výkony nenavazují.

„Kluci jednou zahrají, podruhé ne, chybí jim konstantní forma. Za očekáváním je Webris (Tomáš Weber). Od hráčů tam nejsou průnikovky, jsme impotentní. Hrajeme hodně sterilně, bez nápadu, neexistuje jeden na jednoho. Dáváme i málo centrů,“ zmiňuje znovu aktuální nedostatky svého mančaftu.

Klub z Otrokovic v průběhu jara už přivedl nové tváře – Michal Galus už odehrál zápas a čtvrt, Brazilec Marcelo De Souza o uplynulém víkendu debutoval.

Zlínsko ztratilo všechny body. Zápas nám protekl mezi prsty, štve Rojku

„Galus hrál poslední mistrák před rokem, musí se do toho dostat, nečekal jsem hned zázraky. Věřím, že nám přesto pomůže. Souza naskočil na pět minut, nehrál špatně,“ okomentoval David Rojka nedávné příchody.

Fotbalisté Zlínska v pátek doma od 17 hodin hostí Hranice. Ve druhé polovina ledna je v přípravě porazili 4:1.

„Zabrat musíme hlavně doma, soupeře je potřeba dostat pod tlak. Zatím je to tady mizérie,“ uzavírá hlavní trenér čtvrtého týmu třetí nejvyšší soutěže.