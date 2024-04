Jak Rojka vidí návraty zraněných hráčů? Co říká na nízký počet vstřelených gólů a silnou defenzívu? Co a kdy jeho mančaft prověří?

Pane trenére, Blansko jste udolali 2:1. Jak jste viděl úspěšný zápas?

Do utkání jsme vstoupili dobře, během prvních 15 minut jsme si vytvářeli šance. Sami šel sám na branku, hrozili jsme ze standardek. Škoda, že jsme nedali góly, dvě tři možnosti na to byly.

Zranil se vám však Russmann. Byl to citelný zásah do sestavy?

Hru nám to trošku nabouralo, malinko se vyrovnala. Měli jsme už jen pološance, Blansko si do konce poločasu žádné nevypracovalo.

Ve druhém poločase jste se však už prosadili.

Znovu nám vyšel vstup. Hosté chybovali v rozehrávce, Veljko (Jovanovič) vypíchl míč, šel do samostatného úniku a dal gól. Hrálo se ze strany na stranu, oba týmy měly své šance. Ze standardky jsme nakonec zvýšili na 2:0. Téměř hned jsme pak po brejku inkasovali, navíc jsme přežili další akci Blanska, které mohlo vyrovnat. Poté jsme měli penaltu, Veljko ji však neproměnil.

Byl závěr podle vašich představ?

Mohli jsme to dohrát klidněji. Vítězství se počítá, znovu to bylo o gól. Pro psychiku hráčů je to hodně důležité, lepší, než kdybychom zvítězili 6:0. Takto do toho musí jít naplno celých 90 minut, což je posunuje dopředu. Měli jsme však rozhodnout dříve.

Zapsali jste třetí vítězství za sebou. Jdete znovu nahoru?

Už si to sedá, malinko jde vidět progres. Krystalizuje se nám sestava, bohužel nám z ní znovu vypadl Russmann. Šanci dostanou jiní. Teď nás čekají tři těžké zápasy, ukážou, kam budeme směřovat. Jedeme do Uničova, pak ve středu do Hlučína, zakončíme to domácím utkáním se Znojmem. Těžká jsou všechna utkání, ve třetí lize není jednoduché vyhrávat.

Neprohráli jste počtvrté v řadě, z těchto zápasů máte deset bodů. Co se změnilo po špatném začátku jara?

Je to o mikro situacích, o gólech. Klape nám to do obrany, nedostáváme moc branek. Když vstřelíme první gól, většinou pak už neprohrajeme. Věříme, že to už zvládneme. Proti Startu nebo Bohunicím jsme ho nedali, těžko se to pak otáčí.

Jak to nyní vypadá se stavem zraněných hráčů?

Robo Russmann byl předtím nemocný, teď má problémy se zadním stehenním svalem, což nikdy předtím neměl. Uvidíme, jak to s ním dopadne. Stále čekáme na návrat Peti Mirvalda, na Znojmo by možná už mohl být nachystaný. Pravá strana je zakletá, hrají tam leváci.

Odehráli jste 24 zápasů, vstřelili jen 32 gólů. Z prvních 11 týmů máte druhý nejhorší útok. Přesto stále atakujete čelo soutěže, na vedoucí Baník Ostrava B ztrácíte jen tři body.

Na začátku sezony jsme na Startu vyhráli 3:0, pak v Bohunicích 4:0. Od té doby snad máme všechny výhry o jediný gól. Je tak pravda, že je to taková rarita. Do obrany však fungujeme dobře, Tobiáš Slovák nahradil Dziubu. Kluci si na sebe zvykli. Navíc si nepamatuji, že bychom kromě Startu dostali gól ze standardky. Dobře bráníme. Hodně si tím pomáháme.