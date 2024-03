V generálce se přitom naladili výborně, Hlučínu nastříleli šest gólů a do jara mohli jít se zvýšeným sebevědomím. V úvodní polovině prvního poločasu to také tak vypadalo, pak ovšem favorit utkání, který hrál domácí zápas v Lutíně, vypadl z role.

„Utkání se hrálo za těžkých klimatických podmínek, šíleného větru, zápas to určitě ovlivnilo,“ přemítá bývalý kouč Přerova.

Hlavní kouč Zlínska: Chceme být úspěšní, vyhrát MSFL. Mluví o posile ze II. ligy

„Prvních 20 minut jsme předváděli nejlepší část zápasu, kombinovali jsme, mělo to parametry. Vytvořili jsme si dvě šance, které jsme neproměnili. Dvakrát jsme šli sami na nikoho. Pak jsme přestali hrát, upustili jsme od toho,“ posteskl si.

Domácí mančaft se v úvodním dějství potýkal se hrou proti větru, což mu do karet moc nepřidalo.

„Start hrál s větrem, nalezl na nás, bylo to složité. Nakopávali jsme to, balon se vracel zpátky k nám, ztráceli jsme souboje uprostřed hřiště. Z poslední akce poločasu jsme navíc dostali gól – nepokryli jsme si hráče, z odražené situace se prosadili,“ popsal Rojka vedoucí branku soupeře a nakonec i celého zápasu.

Loni divize, teď Baník Ostrava! Kašpárek o trenéru Rojkovi, nabídkách i odchodu

Na obrat jim pořád zbývalo 45 minut, celý druhý poločas. David Rojka tak chtěl k tomu přistoupit, jeho svěřenci měli i výhodu větru.

„Věřil jsem, že bychom zápas ještě mohli zlomit, nebylo to ale ono. Celkově to na mě bylo málo. Měli jsme další šance, Krakovčík a Pernatskyi je však nevyužili. Byl to boj, za celý zápas jsme snad ani jednou přímo netrefili bránu,“ mrzelo 42letého kouče počínání otrokovického mančaftu.

Kromě špatného výsledku se lodivod lavičky Zlínska musel vypořádat také se ztrátou důležitého hráče.

„Peťa Mirvald utrpěl zranění, něco si udělal s kotníkem. Ještě nevím, jak to přesně vypadá, každopádně by to byla ztráta,“ říká na rovinu.

Rojka o odchodu střelce Kašpárka: Dostali jsme suprovou nabídku! Rozhodl se sám

Zlínsko po prohře s brněnským mančaftem může zápas bez bodu mrzet o to více, že silný Baník Ostrava B na úvod jara rovněž prohrál 0:1. A to venku proti další rezervě z Karviné.

„Karviná teď vede tabulku, tipuji ale, že nepostoupí. Pořád je to otevřené,“ ukazuje Rojka na dalších 16 kol třetí nejvyšší soutěže.

Svěřenci Davida Rojka v dalším utkání MSFL zajedou na půdu Frýdku-Místku.

MSFL, 18. kolo

FC Zlínsko – TJ Start Brno 0:1 (0:1)

Branka: 45+1. Hladký. Rozhodčí: Slabý – Vejtasa, Silný. Diváci: 270

FC Zlínsko: Kalina – Dano, Jovanovič, Krakovčík, Mirvald (93. Waclawik), Pernatskyi (C), Russmann, Sami (78. Vychodil), Slovák, Vintr (61. Frebort), Weber.

TJ Start Brno: Jícha – Duda, Hladký (83. Drenka), Kaláb (89. Březina), Papež, Praks, Pus, Rogožan, Strnad, Šumbera (C), Zikl (91. Brzobohatý).