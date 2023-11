Rozjeté Zlínsko skolilo dalšího těžkého soupeře! Fotbalisté třetiligového mančaftu v pátečním svátečním 16. kole MSFL vyzráli na silný Hlučín 1:0, díky vlastnímu gólu soupeře se na pár hodin dotáhli na čelo soutěže! Po remíze vedoucího Baníku Ostrava B se odsunuli na druhou příčku, mají však ještě zápas k dobru.

Fotbalisté Zlínska (červeno-bílé dresy). Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Štohl

Zlínsko nastoupilo do zápasu bez vykartovaného Webera, ani absence opory mu však nezabránila jít do vedení. Po akci Gerži z 18. minuty se míč po odrazu soupeře dopravil do sítě Hlučína. Další branka v utkání už nepadla, favorit mohl slavit vítězství.

Pro otrokovický mančaft se jedná o zisk 18 bodů z posledních šesti zápasů. Stoprocentní bilanci z uplynulého měsíce a půl se pokusí dovršit příští středu na Vršavě, kdy absolvují zápas na půdě Zlína B.

MSFL, 16. kolo

FC Zlínsko – FC Hlučín 1:0 (1:0)

Branky: 18. Kolaska (vla.).

Rozhodčí: Dorušák – Vejtasa, Grečmal. Diváci: 200

FC Hlučín: Murin – Wala, Holzer, Ptáček (46. Zajíček), Praus (61. Moučka), Kania (71. Dostál), Mládek (C), Aririerisim, Kolaska (46. Tomšů), Cabadaj, Buchvaldek.

FC Zlínsko: Kalina – Krakovčík, Kašpárek (90. Rožek), Dziuba, Kiška, Pernatskyi, Dano, Gerža, Russmann, Waclawik (87. Ilič), Sova.