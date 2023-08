Divizní Baťov na Hané vedl. Proč padl? A kdy dorazí posily?

Zásadní pro vývoj byl vstup do utkání, kdy domácí potrestali úvodní dvě zaváhání soupeře. Bohužel jako před týdnem jsme rychle z brejku inkasovali a dostali Přerov na kontakt. Do přestávky měla každá strana po dvě šance, ale nikdo ji nevyužil,“ pustil se do hodnocení pátečního duelu kouč Baťova.

Po přestávce domácí vsadili na zataženou defenzivu. „Podle očekávání hosté nás zatlačili, byli více na balonu. Ze zataženého bloku jsme vyráželi do brejků, ze kterých Šiška jednou trefil tyč a pak jej gólman vychytal,“ zalitoval Lehkoživ.

Úzko domácím bylo dvakrát. Nejprve po jednom z kontaktu ve velkém vápně se aktivní Přerov dožadoval penalty, jednou se dokonce radoval z vyrovnání. „Musím se na to ještě podívat. Každopádně brance předcházel faul na našeho gólmana,“ upřesnil trenér, jehož svěřenci v samém závěru využili soupeřovy hry vabank. „Máme cenný skalp. Mladý přerovský tým se mi hodně líbil, má velký potenciál ,“ ocenil.

Baťov si uvědomuje potřeby posílit kádr, který v létě opustilo hned několik opor. „Stále vyčkáváme a jednáme. Jsme v kontaktu s Kroměříží i Zlínem, kde čekáme na jejich definitivní uzavření kádrů,“ naznačil jasný směr hledání nových tváří pro tým Jindřich Lehkoživ.

Další duel čeká Otrokovice za týden v Olomouci s Novými Sady.

BAŤOV - PŘEROV 3:1 (2:1)

Branky: 6. a 14. A. Bršlica, 90. Bína - 21. Kocian. Rozhodčí: Smýkal, 170 diváků.