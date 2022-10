„Opět jsme předvedli špatný první poločas. Soupeř neměl co ztratit, byl pohyblivější, měl více gólových šancí. Do vedení jsme ale šli my po faulu na Šišku a proměněné penaltě. Pohyblivější Hanáci zlobili, několikrát nás podržel brankář Medek. Až na jednu střelu, kdy soupeř vyrovnal,“ hodnotil utkání trenér Baťova.

Po přestávce se již představil jiný tým. „Zlepšení nám přinesly dva slepené góly. Získali jsme klid a přidali i čtvrtou trefu. Díky skvělému výkonu Honzy Gojše, autora hattricku,“ ocenil Gerych. „V záběru sice hosté korigovali a kousali, ale Medek byl dnes výborný,“ zopakoval trenér. „Na šance vyrovnaný zápas jsme nakonec vydřeli pro sebe,“ oddechl si.

Nyní se jeho svěřenci chystají na druhý duel během šesti dnů.

„Za vše může start našich čtyř fotbalistů ve výběru kraje na Regions Cupu, ve finálové skupině nejlepších celků Evropy. Druhý odložený zápas ve druhé půlce října odehrajeme po podzimní části, zkraje listopadu,“ upřesnil trenér, jenž se nyní pokusí co nejlépe připravit svůj tým na sobotní derby s Holešovem. „Spousto kluků známe, čekám vyhecované derby,“ dodal Pavel Gerych.

SK BAŤOV - HFK OLOMOUC 4:2 (1:1)

Branky: 19. (pen.), 48. a 52. Gojš, 72. Šiška - 35. Červenka, 74. Svrčina. Rozhodčí: Mayer, 221 diváků.