BRUMOV - HODONÍN 0:4 (0:2)

„Byli jsme si samozřejmě vědomi kvality soupeře, proto jsme se soustředili na defenzivu. To se nám i dařilo až do 30. minuty, kdy jsme inkasovali po individuální chybě. Chtěli jsme půli dohrát, ale ve 44. minutě přišla další hrubka při rozehrávce. Do druhé půle jsme změnili rozestavení, zkusili jsme ještě s výsledkem něco udělat, jakžtakž to bylo dobré. Ale v 78. minutě po malé domů gólmanovi špatně odkopl a bylo po zápase. Otevřeli jsme hru a v 84. minutě přidali z brejku na 0:4. V první půli náš gólman neměl zákrok, ale dali nám dva góly, ale Hodonín byl fotbalovější, celkově lepší. Zasloužené vítězství soupeře, k němuž jsme jim dopomohli našimi chybami,“ věděl trenér Brumova Pavel Charvát.

Brumov: Pjajko - Kubiš, Kolouch, Mokrička, Chovanec, Juřica, Štrbák, Vaculík, Novák, Křivánek, Vlček. Trenér: P. Charvát.