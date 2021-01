„Nyní to probíhá dost individuálně. Vytvořili jsme programy, vyloženě na kondici. Máme aplikaci, kde se nám vše zobrazuje. Je to víceméně na dálku. Leden je na tyto záležitosti hodně zaměřený. Vůbec se však tady nebavíme o práci s balónem na hřišti,“ přibližuje hlavní trenér 14. týmu Divize E Martin Kolář.

Jak vaši svěřenci plní individuální plány?

Kluci vše plní podle plánu, jsem spokojený. Navíc mají možnost, že si to můžou odběhnout kdykoliv. Je to pro ně dobré jak kvůli práci, tak i současnému počasí. Otázkou je, co bude dále. Tohle je dobré na hrubou fyzickou přípravu.

Za necelé dva měsíce by měla začít jarní část sezony. Včetně tří podzimních dohrávek. Věříte, že se sezona dohraje?

Upřímně nevím, co bude a nebude, netroufám si říct. Situace je všelijaká.

Na podzim jste získali pouze tři body a Divizi E uzavřeli jako poslední. Chystáte příchod posil do týmu?

V první řadě nám to příliš neumožňuje současná situace. S vedením klubu ovšem některé možnost řešíme. Nic konkrétního hotového zatím není. Spíše jsou varianty co může být a nemusí.

A co se týče vás osobně? Na jakém postu byste si přál posílit?

Je jednoduché říct, že například máme slabinu v obraně, tak by to chtělo stopera. Druhou otázkou je realita a koho je klub schopný přivést. Ohledně rozpočtu v divizi nepatříme k nejsilnějším mančaftům. Osobně mi však hodně záleží na poctivosti a aby hráči fotbal dělali srdíčkem.

Při hodnocení podzimní části jste nebyl spokojený s účastí na trénincích. Hodil jste to úplně za hlavu?

S vedením jsme hodně řešili, že to potřebujeme změnit a upravit tak, aby to pro kluky bylo motivační, a aby pro mně jako trenérovi tréninky dávaly smysl. Nikoliv tím, že v pátek hráči budou mít trénink a v sobotu zápas. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, ve které jsme se posunuli. Určité záležitosti chceme posílit.

Situace je pro vás o to složitější, že hrajete divizi…

Není to problém pouze u nás, ale u více týmů. Hráči chodí do školy, převážně jsou mimo město. Nejsme profíci, což je největší kámen úrazu. Chceme to nastavit tak, aby ve městě, ve kterém přes týden tráví čas, chodili trénovat sami či klidně s nějakým týmem. A ideálně dvakrát týdně přišli na náš trénink, abychom měli větší účast. Chceme jim vyjít vstříc. Otázkou byly víkendové tréninky před zápasem, kdy to jde dohánět. Nerad bych, aby to brali jako tresty a že je pro ně otravné.

V průběhu podzimu jste změnil kapitána – Davida Juřicu v této funkci nahradil jeho jmenovec Kocourek. Bude jako kapitán pokračovat?

Jako trenér chci, aby David Kocourek nadále byl kapitánem. Kdyby někdo v kabině byl proti a chtěl hlasovat, ani bych si to nepřál. Pro mě důležité, že má pásku, stoprocentně mu věřím.