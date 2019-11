„Chceme bojovat o záchranu, rozhodně se o ni popereme,“ vzkázal kouč Brumova Pavel Charvát, který má u týmu zůstat i v jarní části sezony. „Řekli jsme si, že pokračuji dál, ale víte, jak to chodí,“ poznamenal s úsměvem Charvát.

Ovšem na jinak mizerném podzimu dokázal najít i pozitiva. „Výkony gólmanů ve srovnání s předcházejícími lety,“ vypálil Charvát bez váhání pochvalu pro všechny tři brankáře Pavla Vaculíka (5 zápasů), Radka Smolíka (4 zápasy) a Tomáše Pajjka (4 zápasy).

„V některých zápasech to ani herně nebylo špatné, třeba jsme neměli štěstí, ale u toho jsme skončili,“ poznamenal zkušený trenér jehož tým je s deseti brankami nejhůře střílející tým soutěže.

Se třemi brankami vévodí klubové tabulce střelců Lukáš Křivánek, o dvě branky se postaral navrátilec Olin Bartozel a o dalších pět branek se postaralo dalších pět hráčů.

„Když jsme šli do divize, věděli jsme, že až takový kádr na soutěž nemáme. Jen trochu jsme ho v létě doplnili, a čekali, co udělá. Budeme se snažit kádr dál doplnit. Bodů je málo,“ ví Charvát.

Druhý sestup za poslední dva roky by pro pověstnou fotbalovou baštu byl malou tragédií. „Bylo by to zklamání. Postup zpět se zase nemusí opakovat. Je těžší se do soutěže dostat, než ji pak hrát,“ tvrdí trenér Brumova, který minulý rok z divize sestoupil po dlouhých jednadvaceti letech.

Zatímco v minulosti klub sázel na odchovance a zkušené borce, kteří se vraceli z profesionálních soutěží, nyní třeba z dorostu není na čtvrtou nejvyšší soutěž kde brát.

„Teď je v mládeži díra, tam se zaspalo. Musíme se podívat po hráčích odjinud. Chce to hlavně tvořivého záložníka. Nyní jednáme. Podmínky z hlediska kádru je tam otazník. Finančně je divize zajištěná,“ tvrdil Charvát.