Poprvé od říjnové covidové stopky si fotbalisté Slavičína zahráli soutěžní duel. V pohárovém předkole jim proti nováčkovi divize E Holešovu vyšel skvěle vstup do zápasu a i díky dvěma trefám kapitána Ondřeje Školníka postoupili po výhře 3:1 do hlavní fáze soutěže.

Fotbalista divizního Slavičína Ondřej Školník. | Foto: pro Deník Jan Zahnaš

„Měli jsme celkem obavy z toho, jak po tak dlouhé době vstoupíme do prvního ostřejšího zápasu. Nakonec to ale bylo celkem slušné,“ glosoval start TVD do utkání kapitán Ondřej Školník, který sám ve 28. minutě zvyšoval už na 2:0.