„Hodně vydřené a nervózní vítězství, které se ale počítá a kluci jej potřebovali jako sůl. To čekání bylo hodně dlouhé. Snad nás to nastartuje k výsledkově lepším zápasům,“ je optimistou kouč otrokovického týmu Jindřich Lehkoživ.

V vidění žádný velký fotbal nebyl. „Šlo o hodně, hrálo se o šest bodů, duel moc kvality nepřinesl, oba celky koukaly hlavně po bodech,“ zdůraznil trenér Baťova, jehož výběr šel po deseti minutách hry do vedení. „Pomohla nám hodně povedení střela z poza šestnáctky. Další čtvrthodinu jsme vyli lepší, pak ale převzali otěže zápasu a chvílemi bylo s námi zle. Kostelec si vypracoval čtyři tutovky, kdy se vytáhl výborný gólman Vitásek. Chvílemi všem rozum stál, co dokázali domácí v závarových situacích zahodit,“ zhluboka si oddech Lehkoživ, jenž na svých svěřencích pozoroval přehnanou nervozitu.

„V poločase jsme kluky hlavně uklidňoval, aby se nezbavovali balonů. Pomohla nám druhá trefa Šišky, bohužel chvíli na to domácí krásnou trefou z půlky, kdy přehodili gólmana nás dostali opět do nervů. Ve zbytku času jsme již domácí nepouštěli do vyložených šancí, ale klid nám daly až závěrečné dvě trefy Adama Bršlici z brejků,“ zhluboka si oddechl Lehkoživ.

Tři kola před zimní přestávkou Baťovští ještě potřebují přidat další body. „Potřebujeme neúspěchy zlomit. Na tréninku kluci makají, jsem s nimi spokojen, ale v mistrácích pak některé kluky nepoznávám. Ještě nás čekají dva zápasy na půdě soupeře, kde bychom disciplínou a bojovností nějaký bod urvat,“ má jasno Jindřich Lehkoživ.

KOSTELEC N. H. - BAŤOV 1:4 (0:1)

Branky: 63. Preisler – 11. a 52. Šiška, 84. a 87. A. Bršlica. Rozhodčí: Smýkal, 215 diváků.

