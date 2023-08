Roli favorita nakonec v nedělním 3. kole divize E potvrdili fotbalisté Slavičína. Před svými fanoušky však museli v parném počasí otáčet výsledek a v závěru se bát o vítězství.

Divizní fotbalisté Slavičína (v modrém) v neděli dopoledne otočili výsledek zápasu 3. kola skupiny doma se Skašticemi (2:1). | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Domácí byli šťastnější. Byl to remízový zápas, od Slavičína jsme čekali více. Bohužel porazili jsme se vlastními chybami,“ označil za klíčové hrající kouč Skaštic Lukáš Motal.

Byli to právě jeho svěřenci, kteří v první půli udělili domácím lekci z produktivity. „Domácí měli několik nebezpečných střel a závarů, které ale vyřešil gólman. My tak šli do vedení po půlhodině hry a pěkné akci zakončené Frýdlem,“ potěšilo kouče.

„Po přestávce jsem čekal tlak Slavičína, který ale nepřišel, ovšem my sami jsme dovolili lacinými chybami soupeři otočit výsledek. Škoda v závěru zahozené gólovky Gojšem, které své sólo neproměnil,“ lituje ještě nyní Lukáš Mota.

SLAVIČÍN – SKAŠTICE 2:1 (0:1)

Branky: 62. Fiala, 72. Žůrek - 33. Frýdl. Rozhodčí: Brázdil, 150 diváků.