/CHYSTÁME FOTOGALERII a VIDEO/ Vedli, dali vyrovnávající gól do šatny a favorita zle potrápili. Přesto v bitvě předkola Mol Cupu divizní fotbalisté Baťova favorita nepřehráli a dál jde třetiligový Hodonín. Ten v Otrokovicích o svém vítězství (4:2) a postupu rozhodl až po změně stran, kdy vstřelil rozdílové dvě branky.

Fotbalisté Baťova prohráli v předkola Mol Cupu s Hodonínem. | Foto: Deník/Radek Štohl

„I přes porážku jsem spokojen s přístupem kluků k zápasu, vzali jej zodpovědně. Navíc se opět herně posunuli dál. Když budeme další týden věnovat zlepšení a souhře, budeme na divizní ročník připraveni. Pohárový zápas byl ideální generálka,“ pochvaloval si po utkání jeden z trenérů Baťova Jindřich Lehkoživ.

Páteční duel přitom otrokovický tým parádně rozehrál. Půl hodiny třetiligistovi zodpovědnou hrou prakticky nic nedovolil, navíc ve 34. minutě jej Bršlica poslal do vedení!

„Bohužel to nám vydrželo jen chvíli. Zkušený soupeř během tří minut hned dvakrát potrestal naše špatné řešení situace ve velkém vápně a otočil výsledek. Následná parádní trefa Skyby před odchodem do kabin nás dostala opět do hry,“ pustil se do hodnocení zápasu otrokovický trenér.

Po změně stran domácí dál bojovali, ale góly již střílel jen Hodonín. „Rozhodující moment přišel po necelé hodině hry, kdy náš faul před šestnáctkou parádní trefou potrestal Holek a následně hosté přidali čtvrtý gól. Nám v závěru při úzkém kádru začaly docházet síly na zvrat,“ přiznal Lehkoživ, který postrádal v defenzivě dva hráče – Sotoláře s Bršlicou.

BAŤOV – HODONÍN 2:4 (2:2)

Branky: 34. Bršlica, 45+2. Skyba – 36. Langer, 37. Holek, 58. Holek, 72. Puchel. Rozhodčí: Vlk – Zelený, Havrlant. ŽK: Tkáč, Pafka – Bohun, Sukup. Diváci: 500. Postupuje Baťov.

SK Baťov: Vitásek – Zapletal, Skyba, Pafka, Kraváček, Kadlec, Lendner, Bršlica, Kašík, Tkáč, Šiška. Náhradníci: Medek – Bína, Hink, Klíma, Chytil, Štefka. Trenér: Jindřich Lehkoživ.

Hodonín: Adamec – Glusnach, Guzik, Sukup, Kadlec, Roziev, Holek, Bohun, Langer, Raisigl, Dunda. Náhradníci: Petráš – Mihál, Hamrle, Nabil Sawalha, Puchel, Mazuch, Jáger. Trenér: Pavol Švantner.