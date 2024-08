„Je to jeho už druhá trefa, první ale vítězná,“ smál se po utkání trenér TVD Petr Slončík. „JE to mladý kluk, co ještě musí na sobě pracovat, nejen na taktice, ale i dovednosti, ale fotbalový základ je v něm. A to hlavní, on chce. Může to být zajímavý typ fotbalisty,“ pousmál se zkušený kouč.

Výsledek ze Vsetína je ale při všech problémech více než výborný. „Vzhledem k situaci kádru, kdy řada hráčů základu absentovala ze zdravotních či osobních důvodů, jsme museli hodně improvizovat. Změnili jsme rozestavení, ale i způsob hry, byl diametrálně odlišný od posledního duelu s Holešovem. Hru jsme zjednodušili, snažili soupeři zavřít naše pásmo, nepouštět jej do brejků, což jim ve finále moc nevonělo,“ pousmál se Slončík.

O osudu utkání tak rozhodla 19. minuta a chyba v rozehrávce gólmana. „Kuba byl na správném místě a domácí našim gólem zaskočil. V první půli jsme i díky tomu díky standardkám a brejkům drželi s domácími krok. Po přestávce nám i díky úmornému vedru došly síly, kluci, co nastoupili po delší době to urvali silou vůle, což je parádní. Výsledek je dobrý, ale popravdě se chceme do budoucna prezentovat jiným způsobem hry. Ve Vsetíne jsme museli vše přizpůsobit naší nelehké situaci,“ dodal se šibalským úsměvem Petr Slončík.

VSETÍN – SLAVIČÍN 0:1 (0:1)

Branka: 19. Rapant. Rozhodčí: Malý, 180 diváků.