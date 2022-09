„Opět se potvrdilo, že hra soupeře nám nesedí, neumíme na něj. Opět to bylo hodně bojovné, soubojové utkání, které jsme nezvládli,“ mrzí trenéra Slavičína Petra Slončíka. „Z první porážky neděláme tragédii. Musíme si rozebrat, co bylo špatně, ponaučit se z toho a dál pracovat. V dalším duelu si chceme proti Vsetínu spravit chuť a náladu.“

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Úvod nedělního duelu se přitom Valachům herně povedl. Slavičín držel míč, tvořil hru a dostával se do slibných příležitostí. „Nástup byl slušný, jen jsme nedávali šance, nastřelili tyčku. Pak ale přišla naše chyba ve středu hřiště, kterou domácí potrestali. A když se dostal podruhé za půlku, bylo to 2:0. Byla to docela rána,“ přiznal Slončík.

Kozlovicím narostla křídla, měly další šance. „Třikrát nás podržel gólman. Kluci mysleli na útok, ale defenziva byla špatná,“ poznamenal.

Po změně stran Slavičín přidal a dokonce se mu podařilo minimalizovat ztrátu. „Ve druhé půli to byl spíše boj, navíc i hřiště postupem času ztratilo kvalitu. Zatímco my se těžce dostávali do šancí, domácí hráli jednodušeji. Když dali třetí gól, bylo hotovo,“ dodal Petr Slončík.

FK KOZLOVICE - FC SLAVIČÍN 3:1 (2:0)

Branky: 7. Skopal, 18. Střelec, 73. Střelec - 56. Žůrek. Rozhodčí: Slováček, 315 diváků.