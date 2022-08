Valaši pro změnu v sobotu v podvečer uspěli na půdě HFK Olomouc, kde táhli za delší provaz od začátku do konce.

„Vyhráli jsme zaslouženě, byli jsme lepší. Těžší to ale bylo v minulém kole, o to větší radost máme z povedeného vstupu do sezony,“ přiznal trenér Slavičína Petr Slončík.

Valachům vyšel vstup do zápasu. „Po celý čas jsme měli duel pod kontrolou, dávali branky, měli další šance. Od 35. minuty jsme sice trochu vypadli z tempa, vypnuli v aktivitě a výběru místa, čehož soupeř využil. První šanci ještě zachránil Pjajko, po další standardce jsme už ale zbytečně inkasovali,“ zamrzelo trenéra.

Během pauzy si ale s týmem vše vyříkal a ten se vrátil k produktivní hře. „Rychle se nám podařilo skórovat a rozhodnout. Sice jsme zahodili další příležitosti a dovolili HFK korigovat, i přesto jsme výhru kontrolovali. Kluci podali slušný výkon, zaslouženě jsme si odvezli všechny body,“ raduje se Slončík a současně zvedá varovně prst.

„Hlavně nezpychnout a pracovat tvrdě dál. O víkendu nás prověří Přerov,“ dívá se do diáře trenér Slavičína.

HFK OLOMOUC - FC SLAVIČÍN 2:5 (1:2)

Branky: 43. Doseděl, 80. Hrdlička - 9. a 54. Fiala, 29. Malenovský, 60. Žůrek, 75. Staněk. Rozhodčí: Dorotík, 51 diváků.