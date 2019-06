„I když o nic nešlo, zápas jsme měli od začátku pod kontrolou a vyhráli zcela zaslouženě. Kluci opět potvrdili svou vysokou výkonnost, už v první půli jsme měli vést minimálně o tři branky, ovšem chyběl větší klid v zakončení,“ posteskl si naoko kouč TVD Petr Slončík.

„Po přestávce ještě Kořenek trefil tyč, až napodruhé se dočkal branky. Bylo to pěkné zakončení úspěšné sezony. Hlavně na jaře jsme se vyhnuli výkyvům,“ pousmál se bývalý úspěšný ligový fotbalista.

Třebaže vedení klubu již začátkem týdne oznámilo odmítnutí postupu do MSFL, oslavy byly velké. „Rozhodnutí bylo společné a logické. I tak byli kluci v sobotu šťastní a spokojení, zasloužili si to náležitě oslavit,“ pokyvuje Slončík, který se s týmem může těšit i na speciální prémii od hlavního sponzora.

„Původně jsme měli jet na týdenní soustředění do Chorvatska, ale bylo složité vše termínově sladit, všichni máme pracovní a rodinné povinnosti. Ve hře je tak nějaký fotbalově rodinný třídenní teambulding nebo vstupenky na Ligu mistrů pražské Slavie. Ještě není rozhodnuto,“ směje se trenér, jemuž tak vyšla premiéru u týmu mužů na výbornou.

„Nedívám se na to takto, neřeším to. Už mám nějaké roky a zkušenosti, sleduji to víceméně s nadhledem. Přiznávám, že jsem spokojen, vnitřně mě to strašně těší, ale především proto, že kluci respektovali mé pokyny a hru a hráli pěkný fotbal,“ smekl Slončík.

Sám zažil několik úspěchů, v neposlední řadě postup Zlína mezi elitu v roce 2002. „Úspěch je jiný v pozici hráče a trenéra. V pozici fotbalisty je euforie větší, více emotivnější. V pozici trenéra je to o systematické práci, přístupu kluků, které musíte korigovat, koučovat.“

Ve 43 letech po více než desetileté práci u mládeže mimo jiné i ve Zlíně nebo Slovácku tak má slibně našlápnutou trenérskou kariéru. „Úspěch nepřeceňuji, co se má stát, stane se,“ prozradil své životní motto Slončík, jenž fotbal miluje. „Kdyby mi nevystavily stopku zdravotní problémy, hraji ho minimálně do 50 let. Sport mám velmi rád,“ netají se.

SLAVIČÍN – BRUNTÁL 3:0 (1:0)

Branky: 10. Kalus, 65. Juřica, 81. Kořenek. Rozhodčí: Ham, 150 diváků. Slavičín: Kuja – Elšík, Kocián (62. Juřica), Horáček, P. Švach, Mezírka, Kalus, Šebák (46. Fojtík), T. Švach, Fojtů (62. Kořenek), Salajka. Trenér: P. Slončík.