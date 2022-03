„Bohužel na dálnici dostal autobus defekt a my museli čekat na náhradní. Dorazili jsme pozdě a po rychlé rozcvičce začali s dvacetiminutovým zpožděním,“ popsal událost kouč TVD Petr Slončík, jehož tým ale tento moment nepoznamenal.

V duelu dvou celků namočených do záchranářských bojů totiž začal lépe. „Na hřišti malých rozměrů a umělé trávě to byla od začátku spíše taktická bitva. K vidění bylo mnoho soubojů a méně fotbalu. Šancí bylo pramálo,“ posteskl si Slončík, jehož výběr šel do vedení po čtvrthodině hry díky přesné trefě Žůrka.

„Bohužel soupeř z průniku vytěžil penaltu a do přestávky vyrovnal. Smolný okamžik,“ mrzí ještě nyní trenéra TVD. „I po přestávce dál pokračovala hlavně taktická, hodně vyhecovaná bitva. Na to doplatili domácím vyloučením, po kterém se zatáhli, ale nám to moc nepovedlo. Měli jsme nějaké nebezpečné standardky, ale žádnou vyloženou šanci,“ opět zalitoval.

O to více, když Šumperk udeřil rozhodující ránu v nastavení po standardní situaci. „Dobře ji dohráli, byli důraznější. Byl to nic moc fotbal, typický remízová zápas. Ztráta hodně bolí,“ přiznal Slončík, jenž postrádal trojici Rožek, Šebák, Mendl, zcela fit nebyl ani Juřica.

Další pokus o reparát bude mít desátý celek divize E v neděli dopoledne (10.15) doma proti Novým Sadům. „Poněvadž ani naše hřiště s přírodní trávou ještě není připravené, budeme hrát na umělce v Hrádku. Motivaci uspět ale budeme mít velkou!“ potvrdil Petr Slončík.

ŠUMPERK - SLAVIČÍN 2:1 (1:1)

Branky: 38. Linet (pen.), 90. Smrž - 17. Žůrek. Rozhodčí: Šrejma - Svoboda, Ehrenberger, 100 diváků. Slavičín: Vypušťák – Škubník, Salajka (77. Juřica), Kocián, P. Švach, Goňa, Školník, Vincour, Kalus, Žůrek, Jakubowicz. Trenér Slončík.