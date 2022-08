Tým před víkendem dočasně převzal bývalý hráč David Chuda, toho času trenér mládeže v Přerově. „Protože se velmi dobře známe a David zná náš tým, jsem moc rád za tuto výpomoc,“ poděkoval na dálku manažer a intenzivně začal hledat náhradu.

MISTROVSKÁ KOPANÁ

A jedna z prvních voleb padla na fotbalovou personu, zkušeného a úspěšného ligového kouče Bohumila Páníka, který bydlí nedaleko, tři kilometry od Holešova a aktuálně je bez angažmá. „Byl jsem osloven,“ potvrdil Deníku Páník, naposledy trenér Karviné, ale také Baníku Ostrava, Zlína či Sigmy Olomouc.

Zkušený 65letý fotbalový stratég je sice již v penzi, ale do trenérského důchodu se ještě nechystá. „Pokud bude mít zájem nám pomoci, regionu, kde s kopanou začínal, bylo by hřích jeho služby, třebaže dočasně, nevyužít! Jednání jsou ovšem na samém začátku,“ zdůraznil manažer místopředseda holešovské kopané, jenž již v minulosti s Páníkem spolupracoval v Hanácké Slavii Kroměříž.

„Pokud by to vyšlo, našim klukům by v kabině jistě spadla brada na zem a o to větší motivaci by měli na sobě pod tak zkušeným trenérem pracovat,“ pousmál se Labancz. „Stejně tak je samozřejmostí, že pokud by dostal zajímavější, ligovou nabídku, Holešov mu bránit nebude ani minutu. Stejně jak to asi má jeho parťák Jan Somberg v Mladcové,“ dodal Petr Labancz.